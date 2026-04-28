Türkiye'nin En Yeşil Şehirleri Açıklandı: Sadece 14 İlimiz Sınırı Geçebildi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 15:19

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2025 yılı resmi verileri, Türkiye’nin yeşil alan stratejilerinde katettiği mesafeyi rakamsal boyutuyla ortaya koydu. Ülke genelindeki toplam orman varlığı, yürütülen ağaçlandırma seferberlikleri ve tescil çalışmalarının neticesinde 23 milyon 363 bin 84 hektar seviyesine ulaştı. Yaklaşık 78 milyon hektarlık ülke yüzölçümünün yüzde 30’una tekabül eden bu tablo, ekolojik sürdürülebilirlik hedefleri açısından kritik bir eşiği temsil etti. Son iki yıllık süreçte kaydedilen 118 bin hektarlık artış, sadece yeni dikim faaliyetlerini değil, aynı zamanda kadastro çalışmalarının tamamlanarak mevcut alanların yasal güvence altına alınmasını da kapsadı.

Kaynak

Kaynak: https://www.ogm.gov.tr/tr/e-kutuphane...
Ormanların niteliğinde ve verimlilik oranlarında gözle görülür bir artış yaşandı

Kurumun teknik analizlerine göre, Türkiye ormanları 'normal kapalı' (verimli) ve 'boşluklu kapalı' (verimsiz) olmak üzere iki temel sınıfta incelendi. Geçmişte, 1970’li yıllarda yüzde 40 seviyelerinde seyreden verimlilik oranı, uygulanan silvikültürel bakım ve rehabilitasyon projeleri sayesinde yüzde 60 sınırına yaklaştı.

  • Verimli Orman Alanı: 13.813.598 hektar (Toplamın %59,13'ü)

  • Verimsiz Orman Alanı: 9.549.486 hektar (Toplamın %40,87'si)

  • Koru Ormanı Yapısı: 22.290.533 hektar (%95,41)

  • Baltalık Orman Yapısı: 1.072.551 hektar (%4,59)

Bölgesel ve il bazlı dağılımlarda Antalya ve Karabük zirvedeki yerini korudu

Şehir bazında yapılan değerlendirmelerde, mutlak büyüklük açısından Antalya 1 milyon 177 bin hektarlık orman alanıyla Türkiye’nin en geniş yeşil varlığına sahip ili unvanını sürdürdü. Ancak yüzölçümüne oranla orman yoğunluğu dikkate alındığında, Karabük yüzde 73’lük payıyla liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Toplamda 14 ilin yüzde 50 barajını geçerek 'en yeşil kentler' listesinde yer aldığı görüldü:

Nüfus yoğunluğu ile orman alanı kıyaslandığında ise Tunceli, kişi başına düşen 31 bin 324 metrekarelik alanla bu kategorideki birinciliğini devam ettirdi. Artvin ve Kastamonu, kişi başına düşen 23 bin metrekare üzerindeki payları ile Tunceli’yi takip eden diğer iller arasında yer aldı.

Türkiye genelindeki ağaç serveti son elli yıl içerisinde iki katına çıktı

Ağaç türlerinin çeşitliliği ve toplam odun rezervi bakımından da önemli veriler paylaşıldı. 1973 yılında 935 milyon metreküp olan toplam ağaç serveti, 2025 yılı itibarıyla 1,79 milyar metreküpe yükseldi. Ülke genelindeki en yaygın ağaç türleri şu şekilde sıralandı:

  • Meşe: 6,8 milyon hektar (%29,39)

  • Kızılçam: 5,3 milyon hektar (%22,73)

  • Karaçam: 4 milyon hektar (%17,45)

  • Kayın: 1,9 milyon hektar (%8,15)

  • Sarıçam: 1,5 milyon hektar (%6,64)

Bölgesel bazda Karadeniz, 5,5 milyon hektarlık varlığıyla en zengin bölge olma özelliğini korurken; Akdeniz ve Ege bölgeleri de toplam orman varlığının yaklaşık yüzde 60’ını oluşturarak ekosistemin omurgasını meydana getirdi. İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise iklimsel zorluklara rağmen erozyon kontrolü çalışmalarıyla iyileşme sürecinin devam ettiği kaydedildi.

İlginizi çekebilir;

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
