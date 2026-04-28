Türkiye'nin En Yeşil Şehirleri Açıklandı: Sadece 14 İlimiz Sınırı Geçebildi

Şehir bazında yapılan değerlendirmelerde, mutlak büyüklük açısından Antalya 1 milyon 177 bin hektarlık orman alanıyla Türkiye’nin en geniş yeşil varlığına sahip ili unvanını sürdürdü. Ancak yüzölçümüne oranla orman yoğunluğu dikkate alındığında, Karabük yüzde 73’lük payıyla liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Toplamda 14 ilin yüzde 50 barajını geçerek 'en yeşil kentler' listesinde yer aldığı görüldü:

Karabük: % 72-73,8

Muğla: % 68

Kastamonu: % 66

Bolu: % 65

Sinop: % 64

Bartın: % 64

Yalova: % 60

Antalya: % 57

Artvin: % 57

Bilecik: % 57

Kütahya: % 57

Zonguldak: % 56

Mersin: Yüzde 53

Düzce: Yüzde 52

Nüfus yoğunluğu ile orman alanı kıyaslandığında ise Tunceli, kişi başına düşen 31 bin 324 metrekarelik alanla bu kategorideki birinciliğini devam ettirdi. Artvin ve Kastamonu, kişi başına düşen 23 bin metrekare üzerindeki payları ile Tunceli’yi takip eden diğer iller arasında yer aldı.