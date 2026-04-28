article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikologlar Açıkladı: Yüksek Yaratıcı Zekaya Sahip İnsanların Tek Ortak Özelliği Belli Oldu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 11:06

Peking Üniversitesi tarafından yürütülen güncel psikolojik çalışmalar, bilgelik ve yaratıcı zekayı birbirinden bağımsız iki kutup olmak yerine, birbirini tamamlayan ve aynı merkezde buluşan bir yapı olarak tanımlıyor. Araştırma sonuçları, yaratıcılığın yalnızca bir 'yenilik üretme' becerisi olmadığını, bilgeliğin sunduğu ahlaki ve toplumsal perspektifle birleştiğinde gerçek potansiyeline ulaştığını kanıtlıyor. Bu bağlamda bilgelik, yaratıcı zekanın toplumsal faydaya dönüşmesini sağlayan bir üst kimlik görevi üstleniyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.psypost.org/new-psycholog...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Kişilerde bilgelik eksikliği yaratıcılığı toplumsal yardımlaşmadan uzaklaştırıyor

Yapılan deneylerde, bilgelik puanı düşük çıkan bireylerin yaratıcı zekalarını genellikle kişisel çıkar odaklı kullandıkları saptanıyor. Bu bireylerde yaratıcılık düzeyi arttıkça, acil durumlarda başkalarına yardım etme isteğinde belirgin bir azalma gözleniyor. Elde edilen bulgular, etik bir pusuladan yoksun yaratıcılığın sadece verimlilik odaklı bir araca dönüşerek toplumsal bağlardan koptuğunu işaret ediyor. Bilgelik ve yaratıcılık arasındaki bu ayrışma, zihinsel kapasitenin manipülatif amaçlara hizmet etme riskini doğuruyor.

Yüksek yaratıcı zeka potansiyel bilgeliğin ahlaki filtreleriyle bütünleşiyor

Geniş bir katılımcı grubuyla yapılan analizler, yaratıcı zekanın en yüksek verimi bilgelik ile ortak bir zeminde buluştuğunda verdiğini gösteriyor. Bilge bireylerde yaratıcılık; sosyal duyarlılık, nezaket ve başkalarının haklarını gözetme yetisiyle iç içe geçiyor. Bu gruptaki kişiler için yaratıcılık, sadece yeni fikirler üretmek değil, aynı zamanda toplum için 'en doğru' çözümü bulma disiplini anlamına geliyor. Bu kesişim noktası, yaratıcılığı bireysel bir yetenekten kolektif bir erdeme dönüştürüyor.

Zihinsel bütünlük erdem ile yeteneğin aynı ağ yapısında birleşmesini sağlıyor

Network (ağ) analizi verileri, bilgelik ve yaratıcı zekanın ortak noktada buluştuğu bireylerde psikolojik yapının çok daha tutarlı olduğunu belgeliyor. Bu bireylerde açık fikirlilik, merhamet ve yenilikçi düşünme gibi özelliklerin tek bir güçlü ağ halinde çalıştığı görülüyor. Bilgelik düzeyi düşük olanlarda ise bu yeteneklerin birbirinden bağımsız ve parçalanmış bir halde bulunduğu gözlemleniyor. Sonuç olarak, yaratıcı zekanın ahlaki bir olgunlukla harmanlanması, bireyin hem bilişsel hem de etik açıdan en üst seviyeye ulaşmasının anahtarı olarak kabul ediliyor.

Stratejik düşünme ve toplumsal fayda ortak bir akıl zemininde buluşuyor

Araştırmacılar, zekanın teknik yönlerinin aksine yaratıcılığın değerlere karşı daha duyarlı bir yapıda olduğunu vurguluyor. Yaratıcı zekanın bu esnek doğası, onun bilgeliğin rehberliğine girmesini ve anlam odaklı süreçlerde etkin rol almasını kolaylaştırıyor. Özellikle yapay zeka ve teknolojinin hız kazandığı günümüzde, yaratıcı zekayı bilgeliğin etik çerçevesiyle birleştirmek, toplumsal ilerlemenin en temel şartı olarak değerlendiriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın