Psikologlar Açıkladı: Yüksek Yaratıcı Zekaya Sahip İnsanların Tek Ortak Özelliği Belli Oldu

Network (ağ) analizi verileri, bilgelik ve yaratıcı zekanın ortak noktada buluştuğu bireylerde psikolojik yapının çok daha tutarlı olduğunu belgeliyor. Bu bireylerde açık fikirlilik, merhamet ve yenilikçi düşünme gibi özelliklerin tek bir güçlü ağ halinde çalıştığı görülüyor. Bilgelik düzeyi düşük olanlarda ise bu yeteneklerin birbirinden bağımsız ve parçalanmış bir halde bulunduğu gözlemleniyor. Sonuç olarak, yaratıcı zekanın ahlaki bir olgunlukla harmanlanması, bireyin hem bilişsel hem de etik açıdan en üst seviyeye ulaşmasının anahtarı olarak kabul ediliyor.