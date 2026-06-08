Taksilerde 'Sarı Hat' Dönemi Başladı: Puanı Sıfırlanan Şoför Meslekten Men Edilecek

Özellikle son yıllarda sıkça gündeme gelen kısa mesafe bahanesiyle yolcu seçme, kaba davranışlar sergileme ve taksimetre oyunlarıyla haksız kazanç elde etme gibi kronikleşmiş sorunların kökünü kazımak için 'Sarı Hat' isimli denetim mekanizması devreye sokuldu. Bu yenilikçi adım sayesinde İstanbullular, seyahatleri sırasında karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu tek bir dokunuşla yetkili mercilere iletme imkanına kavuştu.

Uygulamanın işleyişi ise oldukça basit ve hızlı bir temele dayanıyor. Taksilere binen vatandaşlar, araç içerisine yerleştirilen özel etiketlerdeki karekodları telefonlarına okutarak veya doğrudan belirtilen numarayı arayarak Sarı Hat sistemine saniyeler içinde erişebilecek. Yapılan bir ihbarın ardından yetkililer en geç beş dakika içerisinde yolcuya geri dönüş sağlayarak sorunun çözümü için düğmeye basacak. Konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı İsmet Dalcı, emniyet güçleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle kurdukları ortak iletişim ağları üzerinden vakalara anlık olarak müdahale ettiklerinin altını çizdi. Sistemin sadece şikayetler için değil, memnuniyet bildirimleri için de kullanılabileceğini belirten Dalcı, vatandaşların her türlü deneyimini kendileriyle paylaşmasını istediklerini vurguladı.

Yeni sistem, mesleğin itibarını zedeleyen kötü niyetli kişilere karşı da oldukça sert yaptırımlar içeriyor. İTEO Başkanı Dalcı'nın 'Adli vaka' olarak nitelendirdiği fahiş fiyat taleplerine sıfır tolerans gösterilecek. Normal şartlarda 300 lira tutması gereken bir mesafe için binlerce lira talep eden kişilerin taksicilik yapmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Yaklaşık bir aylık kısa bir süre zarfında İstanbul trafiğinde hizmet veren 20 bin taksinin tamamında bu şikayet etiketlerinin yer alması planlanırken, şoförler için de özel bir karne dönemi başlayacak. Her taksicinin 100 puan üzerinden değerlendirileceği bu katı denetim mekanizmasında, kuralları ihlal ederek puanını sıfırlayan sürücülerin mesleki faaliyetlerine kalıcı olarak son verilecek.