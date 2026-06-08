Taksilerde 'Sarı Hat' Dönemi Başladı: Puanı Sıfırlanan Şoför Meslekten Men Edilecek
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İstanbul'da yılan hikayesine dönen taksi sorunlarına kalıcı bir neşter vurmak amacıyla 'Sarı Hat' uygulaması resmen hayata geçirildi. Yolcuların araç içindeki QR kodlar sayesinde saniyeler içinde şikayet oluşturabileceği yeni sistemde, 100 ceza puanını dolduran kural tanımaz şoförlerin meslek hayatı tamamen sonlandırılacak.
Kaynak: Kanal D Haber
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İstanbul yollarında her gün yüz binlerce kişinin kullandığı ticari taksilerde, hem yolcu güvenliğini artıracak hem de hizmet kalitesini en üst seviyeye taşıyacak yepyeni bir dönem başladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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