Bilim Kanıtladı: Beyni Korumak İçin En Uygun Uyku Süresi Belli Oldu

Hastalığın henüz kesin bir tedavisinin bulunmaması, yaşam tarzı müdahalelerini en etkili korunma yöntemi haline getiriyor. Uzmanlar, dünyadaki toplam demans vakalarının yaklaşık yarısının önlenebilir faktörlere dayandığını ifade ediyor. 35 yaşından itibaren hareketli bir yaşam benimseyen, oturma süresini kısıtlayan ve uyku düzenini 7-8 saat bandında tutan kişilerin vasküler ve anti-enflamatuar etkiler sayesinde daha dirençli bir beyin yapısına sahip olduğu belirtiliyor. Araştırma ekibi, bu üçlü kombinasyonun demansın başlamasını veya ilerlemesini geciktirmede hayati bir önem taşıdığını kamuoyuyla paylaştı.