Bilim Kanıtladı: Beyni Korumak İçin En Uygun Uyku Süresi Belli Oldu

Bilim Kanıtladı: Beyni Korumak İçin En Uygun Uyku Süresi Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.04.2026 - 17:29

Kanada’daki York Üniversitesi bünyesinde görev yapan araştırmacılar, yaklaşık 4,5 milyon kişiyi kapsayan 69 farklı çalışmayı analiz ederek beyin sağlığını korumanın formülünü ortaya koydu. 35 yaşından itibaren başlayan veri setlerini inceleyen uzmanlar, fiziksel aktivite, oturma süresi ve uyku süresi arasındaki kritik dengeyi mercek altına aldı. Elde edilen bulgular, yaşam tarzında yapılacak belirli modifikasyonların ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek bilişsel gerilemeyi önemli ölçüde yavaşlatabileceğini gösterdi.

İdeal Uyku Süresi Yedi İle Sekiz Saat Aralığında Değişim Gösteriyor

İdeal Uyku Süresi Yedi İle Sekiz Saat Aralığında Değişim Gösteriyor

Araştırma sonuçları, kaliteli bir gece uykusunun demans riskini minimize etmede kilit rol oynadığını kanıtladı. Veriler incelendiğinde, gecelik uyku süresi 7 saatin altına düşen bireylerde demans gelişme ihtimali %18 oranında artış sergiledi. Öte yandan, 8 saatten fazla uyumanın da beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı ve bu gruptaki risk artışının %28 seviyesine ulaştığı gözlemlendi. Bilim insanları, aşırı uykunun halihazırda başlamış olan Alzheimer sürecinin bir belirtisi olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Hareketsiz Yaşam Tarzı Beyin Fonksiyonlarını Doğrudan Tehdit Ediyor

Hareketsiz Yaşam Tarzı Beyin Fonksiyonlarını Doğrudan Tehdit Ediyor

Çalışmada uyku kadar belirleyici olan bir diğer faktör günlük hareketlilik seviyesi olarak kayda geçti. Günde 8 saatten fazla oturarak vakit geçiren ve haftalık fiziksel aktivite süresi 150 dakikanın altında kalan bireylerde demans riskinin ciddi boyutlara ulaştığı saptandı. Düzenli egzersiz yapmanın nöronlardaki atık temizliğini desteklediği, beyin kan akışını stabilize ettiği ve kalp sağlığını koruyarak bilişsel fonksiyonlara kalkan oluşturduğu vurgulandı.

Erken Yaşta Alınan Önlemler Hastalığın Seyrini Değiştirme Gücü Taşıyor

Erken Yaşta Alınan Önlemler Hastalığın Seyrini Değiştirme Gücü Taşıyor

Hastalığın henüz kesin bir tedavisinin bulunmaması, yaşam tarzı müdahalelerini en etkili korunma yöntemi haline getiriyor. Uzmanlar, dünyadaki toplam demans vakalarının yaklaşık yarısının önlenebilir faktörlere dayandığını ifade ediyor. 35 yaşından itibaren hareketli bir yaşam benimseyen, oturma süresini kısıtlayan ve uyku düzenini 7-8 saat bandında tutan kişilerin vasküler ve anti-enflamatuar etkiler sayesinde daha dirençli bir beyin yapısına sahip olduğu belirtiliyor. Araştırma ekibi, bu üçlü kombinasyonun demansın başlamasını veya ilerlemesini geciktirmede hayati bir önem taşıdığını kamuoyuyla paylaştı.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
