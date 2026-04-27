Türkiye'nin En Büyük Kalesi: İçinde Korunan Tarihi Cami'de 700 Yıldır İbadet Sürüyor

Türkiye'nin En Büyük Kalesi: İçinde Korunan Tarihi Cami'de 700 Yıldır İbadet Sürüyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.04.2026 - 16:15

Mersin’in Anamur ilçesinde yer alan ve yaklaşık 23 bin 500 metrekarelik yüz ölçümüyle dikkat çeken Mamure Kalesi, Orta Çağ’dan günümüze ulaşan en büyük savunma yapılarından biri olarak kabul ediliyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan bu görkemli yapı, Roma İmparatorluğu’ndan Osmanlı Devleti’ne kadar uzanan çok katmanlı geçmişiyle medeniyetlerin buluşma noktasını oluşturuyor. Stratejik konumu ve arkeolojik değeriyle ön plana çıkan kale, 2012 yılında uluslararası koruma statüsü kazanarak dünya mirası içerisindeki yerini sağlamlaştırdı.

Kale Farklı Medeniyetlerin İzlerini Tek Bir Yapıda Buluşturuyor

Kale Farklı Medeniyetlerin İzlerini Tek Bir Yapıda Buluşturuyor

Roma döneminde temelleri atılan yapı, Selçuklu ve Karamanoğulları dönemlerinde yapılan eklemelerle Türk-İslam mimarisinin karakteristik özelliklerini bünyesine kattı. 14. yüzyılın başlarında Karamanoğlu Mahmut Bey tarafından inşa ettirilen tek minareli cami, Anadolu’daki Türk-İslam mühürlerinden biri olarak kale merkezinde yükseliyor. Klasik dönem izlerini taşıyan bu dini yapı, kalenin askeri kimliğiyle sivil yaşamın nasıl iç içe geçtiğini en somut şekilde gözler önüne seriyor.

Yedi Asırdır Kesintisiz Devam Eden İbadet Geleneği Yaşatılıyor

Yedi Asırdır Kesintisiz Devam Eden İbadet Geleneği Yaşatılıyor

Karamanoğulları döneminden kalan cami, inşa edildiği tarihten bu yana yaklaşık yedi yüz yıldır kapılarını kapatmadan ibadete açık kalarak dünyada nadir görülen bir süreklilik örneği sunuyor. Kalenin geçirdiği restorasyon süreçlerine rağmen özgün yapısını koruyan bu cami, fethin sembolü olarak kalenin batı avlusunda varlığını sürdürüyor. Günümüzde de yerel halk ve ziyaretçiler tarafından kullanılan mekân, 'Mamure' isminin taşıdığı refah ve bayındırlık ruhunu günümüze taşıyarak kaleyi yaşayan bir kültür mirası haline getiriyor.

Savunma Sistemleri Ve Mimari Detaylar Göz Dolduruyor

Savunma Sistemleri Ve Mimari Detaylar Göz Dolduruyor

39 kulesi, geniş su sarnıçları ve kara tarafını çevreleyen savunma hendekleriyle kuşatılması imkânsız bir tahkimat özelliği sergileyen kale, üç ana avludan meydana geliyor. Batı avlusunda yer alan cami ve hamam kalıntısı sosyal yaşamı temsil ederken, güney avlusundaki 22 metre yüksekliğindeki ana gözetleme kulesi askeri hakimiyeti pekiştiriyor. Savunma sisteminin en kritik unsurlarından olan 'V' tipi mazgallar, içeriden dışarıya ok atışını kolaylaştırırken dışarıdan gelecek saldırılara karşı kale muhafızlarına maksimum koruma sağlıyor.

Antik Kentin Dış Koruması Olarak İnşa Edilen Yapı Görkemini Koruyor

Antik Kentin Dış Koruması Olarak İnşa Edilen Yapı Görkemini Koruyor

Anamur Müzesi tarafından yürütülen kazılar sonucunda, kalenin MS 3. veya 4. yüzyıllarda Romalılar tarafından inşa edildiği ve Anamurium Antik Kenti’nin dış koruma kalesi olarak işlev gördüğü anlaşıldı. Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat’ın fethi sonrası genişletilen ve Karamanoğlu Mahmut Bey’in onarımıyla bugünkü adını alan kale, Akdeniz kıyısındaki en iyi korunmuş Orta Çağ yapıları arasında yer alıyor. Coğrafi peyzaja ve denize hakim konumu, yapıyı askeri strateji ve mimari estetik açısından benzersiz bir noktaya taşıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
