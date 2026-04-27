Türkiye'nin En Büyük Kalesi: İçinde Korunan Tarihi Cami'de 700 Yıldır İbadet Sürüyor

Karamanoğulları döneminden kalan cami, inşa edildiği tarihten bu yana yaklaşık yedi yüz yıldır kapılarını kapatmadan ibadete açık kalarak dünyada nadir görülen bir süreklilik örneği sunuyor. Kalenin geçirdiği restorasyon süreçlerine rağmen özgün yapısını koruyan bu cami, fethin sembolü olarak kalenin batı avlusunda varlığını sürdürüyor. Günümüzde de yerel halk ve ziyaretçiler tarafından kullanılan mekân, 'Mamure' isminin taşıdığı refah ve bayındırlık ruhunu günümüze taşıyarak kaleyi yaşayan bir kültür mirası haline getiriyor.