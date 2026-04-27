Yazılımcıydı, Pizzacı Oldu: Büyük Şehrin Stresinden Kaçarak Hayalindeki İşe Başladı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.04.2026 - 13:43

İstanbul’un kaotik iş yaşantısını ve bitmek bilmeyen temposunu geride bırakma kararı alan 46 yaşındaki yazılımcı Fazıl Selim Kondolot, memleketi Bayburt’a dönüşüyle birlikte hayatında yeni bir sayfa açtı. Çeyrek asır boyunca teknoloji sektöründe kod yazarak geçirdiği yılların ardından doğup büyüdüğü topraklara yerleşen Kondolot, başlangıçta hobi amacıyla mutfağa yöneldi. Kendi evinde hazırladığı el yapımı pizzaların çevresi tarafından yoğun ilgi görmesi, tecrübeli yazılımcının kariyer rotasını tamamen değiştirmesine zemin hazırladı. İlk etapta yakın dostlarına ikram ettiği lezzetlerin kısa sürede kulaktan kulağa yayılması, Kondolot’u profesyonel bir üretim sürecine sevk etti.

Yoğun Şehir Hayatının Getirdiği Yorgunluk Yerini Üretim Heyecanına Bıraktı

İstanbul’da geçirdiği 25 yıllık profesyonel kariyerinin ardından büyükşehir stresinden uzaklaşmak isteyen Kondolot, Bayburt’a döndükten sonra bir süre yazılım faaliyetlerini uzaktan yürüttü. Bu süreçte mutfakta geçirdiği zamanı artıran girişimci, özellikle hamurunu tamamen geleneksel yöntemlerle eliyle açtığı pizzalarla dikkatleri üzerine çekti. Baba evini adeta bir üretim atölyesine dönüştüren Kondolot, davul fırınlarda başladığı pizza yapımını, gelen taleplerin önlenemez artışı üzerine resmi bir ticari faaliyete dönüştürme kararı aldı. Yazılım projelerindeki soyut işlem basamaklarının yerini, fırından çıkan somut ve lezzetli ürünlerin memnuniyeti aldı.

Teknolojinin Değişken Yapısı Girişimciyi Yeni Bir Sektör Arayışına İtti

Meslek değişiminin temel motivasyonunu teknoloji dünyasının yıpratıcı doğasına bağlayan Kondolot, yazılım sektörünün sürekli güncellenmesi gereken yapısını 'nankör' bir süreç olarak nitelendirdi. İlerleyen yaşıyla birlikte her gün değişen teknolojik trendleri takip etmenin güçleştiğini belirten Kondolot, daha kalıcı ve insan odaklı bir sektöre geçiş yapma fırsatını değerlendirdi. Hazır sermaye yerine imkansızlıklar içinde bir şeyler inşa etmenin daha değerli olduğuna inanan girişimci, küçük bir metrekarede başladığı serüvenini bugün daha geniş bir mekanda sürdürüyor.

Tek Başına Yürütülen Bu Girişim Geleceğe Dair Büyük Hedefler Barındırıyor

Üretim aşamasından servis operasyonuna kadar tüm süreçleri tek başına yöneten Kondolot, hijyen ve kalite standartlarından ödün vermeden çalışmalarına devam ediyor. Yerel halkın, özellikle de sosyal organizasyonların vazgeçilmez lezzet durağı haline gelen bu girişim, Bayburt’un gastronomi çeşitliliğine de katkı sağlıyor. Mevcut imkanlarını her geçen gün iyileştiren eski yazılımcı, uzun vadeli planları arasında kapsamlı bir restoran açarak hizmet kapasitesini artırmayı ve markasını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
