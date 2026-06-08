Görünmeyenin Tanıkları: Ormanya'nın Dört Yüzü

Ya da yalnızca gündüz gitmeyin. Gece gidin — karanlık çökünce, yürüyüş parkurlarının ışıkları söndükten sonra, ziyaretçiler evlerine dönüp orman kendi haline bırakıldıktan sonra. İşte o zaman görürsünüz: Bir çakal sessizce bir dere kenarından geçer. Bir porsuk kök boşluğundan çıkıp toprağı koklar. Kızıl geyikler, sabahın erken saatlerinde çiğ ıslak otların üzerinden yürür ve arkalarında küçük ayak izleri bırakır. Orman, izlenmediğini sandığı anlarda başka türlü yaşar daha özgür, daha gerçek, daha kendi.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı yıllardır bu gerçeği hem kaydediyor hem koruyor hem anlatıyor. Foto kapanların sabrıyla kayıt altına aldığı o gece görüntülerinden, ormanın nemli köşelerinde keşfedilen endemik semenderlere; ekrana taşınan yaban hayatı belgeselinden, kanatları kırık ama kalpleri bütün iki leyleğin mucize yuva hikâyesine kadar Ormanya'nın gerçek büyüklüğü, ziyaretçilerin görebildiklerinde değil, göremediklerinde saklıdır. Ve bu yazı o görünmeyenin izini sürmek için yazılmıştır.

'Yeryüzünün güzelliklerini ve gizemlerini derinden kavrayan kişi ne yalnız kalır ne de yaşamdan bıkar.' Rachel Carson, The Sense of Wonder (1965)