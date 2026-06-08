Görünmeyenin Tanıkları: Ormanya'nın Dört Yüzü

Bazı hikâyeler, anlatılmak için doğar. Bu onlardan biri.
Yıllar önce göç rotası üzerindeyken ateşli silahla yaralanma, yüksek gerilim hattına çarpma veya ağır eklem travmaları sebebiyle Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen iki vahşi leylek, uzman veteriner hekimlerin cerrahi müdahaleleri ve yoğun fizik tedavi süreçleriyle hayatta tutuldu. Bu iki leylek, göç yolculuğunun ortasında yaralandı. Binlerce kilometre uçmak üzere kanatlarını açmışken, bir kurşun ya da bir tel engel çıktı önlerine. Göç, onlar için orada bitti.
Ama hikâye orada bitmedi.
Kırık kanat, eksik telek, darbe sonrası travma ya da yavruyken yuvadan düşme gibi nedenlerle merkeze ulaştırılan kuşlara özel tedavi uygulanıyor. Rehabilitasyon süreci tamamlanan ve yeniden uçabilecek duruma gelen leylekler, göç zamanı geldiğinde doğaya salınıyor. Uçma yetisini tamamen kaybedenler ise Ormanya'daki özel habitat alanında yaşamını sürdürüyor.
Pişmaniye ve Bulut, uçamayacaklar grubundandı. Kanatları artık o uzun yolculuğu kaldıramazdı. Ama Ormanya onları bırakmadı onlara, gökyüzü olmasa da bir yer verdi. Yıllardır kanat ve eklem yaralanmaları nedeniyle doğaya dönemeyen leylekler için güvenli bir liman olan 'Düşkün Leylekler Evi', bu yıl ilk kez bir çiftin yuva kurup yumurtlamasına sahne oldu. 'Pişmaniye' ve 'Bulut' adı verilen leylek çiftinin bu azmi, sadece bir üreme olayı değil; aynı zamanda merkezin sunduğu rehabilitasyon başarısının da bir kanıtı niteliğinde.
Yuva. Kanatları kırık iki leylek, uçamadıkları için yurt edindikleri o küçük alanda birbirlerini buldular ve yuva kurdular. Haftalar süren kuluçkanın ardından bir yavru dünyaya geldi. Bu an, binlerce kelimeyle anlatılabilir; ama belki en doğrusu şu: Hayat, her koşulda bir yol bulur.
Bu özel doğum, akıllara Osmanlı İmparatorluğu döneminde Bursa'da kurulan ve dünyanın ilk hayvan hastanesi olarak tarihe geçen Gurebahane-i Laklakan'ı — Düşkün Leylekler Evi'ni getirdi. Yüzyıllar önce göç yolunda sakatlanan leyleklerin bakımı için vakfedilen bu asil gelenek, bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin modern koruma ve rehabilitasyon vizyonuyla Ormanya'da yaşatılıyor. Yüzyıllar arasında kurulan bu köprü — Osmanlı'nın düşkün leyleklere açtığı kapıdan bugünün rehabilitasyon merkezine uzanan süreklilik insanlığın en eski, en kadim içgüdüsünü yansıtır: Yaralıyı korumak, düşeni kaldırmak, göç yorgununun kanadını sarmak.
Pişmaniye ve Bulut'un yuva yapımı, kuluçka süreci ve yavruların dünyaya gelme evreleri Ormanya YouTube kanalı ve kocaeliseyret.com üzerinden 7/24 canlı olarak takip edilebilecek. Bu karar da ayrıca anlamlı. Çünkü bu yayın yalnızca bir izleme deneyimi sunmuyor; uçamayan iki leyleğin, yaşamak için buldukları yolun tanığı olmaya davet ediyor. Ve o yavrunun yumurtadan çıkışını ekranında izleyen her çocuk, belki de hayatında ilk kez şunu hissediyor: Doğa, acıdan geçerek de devam eder. Yaşam, kırık kanatlarla da yuva kurar.
Dört haber, dört farklı pencere ama hepsi aynı gerçeğe açılıyor: Ormanya, yalnızca ziyaret edilen bir yer değil, içinde yaşanan, korunan, izlenen, anlaşılmaya çalışılan bir ekosistemdir. Foto kapanlar geceyi kaydeder, biyologlar toprağın altını araştırır, kameralar porsukla karanlıkta yüzleşir, veterinerler kırık kanatları sarar. Ve bütün bunların toplamında ortaya çıkan şey, bir parkın çok ötesinde bir şeydir: Bir sorumluluğun, sessiz ama kararlı biçimde yaşatılmasıdır.
Pişmaniye ile Bulut'un yavrusu bir gün büyüyecek. Belki uçamayacak tıpkı annesi ve babası gibi. Ama Ormanya'nın o korunaklı köşesinde, ağaçların gölgesinde, hayatını sürdürecek. Ve bu yeterlidir.
Bazı şeyler, gökyüzüne çıkamasa da yaşar.