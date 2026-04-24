Mersin'de Bulunan Japon Sokağı: Kushimoto Sokağı’nın Bi' Acayip Hikayesi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 18:36

Mersin’in Yenişehir ilçesinde yer alan ve kentin sosyal dokusunun en önemli simgelerinden biri kabul edilen Kushimoto Sokağı, ismini sıradan bir yerel isimlendirmeden ziyade, 136 yıl öncesine dayanan trajik bir deniz kazası ve sonrasında filizlenen uluslararası dostluktan alıyor. 1890 yılında yaşanan Ertuğrul Fırkateyni faciasıyla temelleri atılan bu bağ, günümüzde Akdeniz’in kıyısında yaşatılmaya devam ediyor.

Reklam

Osmanlı Devleti ile Japon İmparatorluğu arasındaki ilk resmi temas bu gemiyle başlıyor

Sultan II. Abdülhamid tarafından Japon İmparatoru Meiji’ye dostluk mesajı ve çeşitli hediyeler iletmek amacıyla görevlendirilen Ertuğrul Fırkateyni, 1889 yılında İstanbul’dan yola çıkarak uzun bir seyrüseferin ardından Japonya’ya ulaşıyor. Dönüş yolculuğuna geçtiği 16 Eylül 1890 tarihinde ise Kushimoto kasabası açıklarında şiddetli bir tayfuna yakalanarak kayalıklara çarpan gemi, okyanusun derinliklerine gömülüyor. Bu hazin olay sonucunda 500’den fazla Osmanlı denizcisi şehit olurken, kazadan sağ kurtulmayı başaran 69 mürettebat bölge halkının olağanüstü çabalarıyla hayata tutunuyor.

Kushimoto halkının sergilediği insani yardım iki ülke arasında sarsılmaz bir dostluk zemini oluşturuyor

Kendi kısıtlı imkânlarına rağmen Türk denizcilerine kucak açan, yaralarını saran ve beslenmelerini sağlayan Japon köylülerinin bu yaklaşımı, Türk-Japon ilişkilerinin en saf ve insani temelini teşkil ediyor. Bu tarihi vefayı unutmayan Mersin kenti, 1994 yılında Kushimoto kasabası ile 'Kardeş Şehir' protokolü imzalayarak bu dostluğu resmileştiriyor. Şehrin en işlek noktalarından birine verilen 'Kushimoto' ismi, bu derin bağın toplumsal hafızada canlı kalmasına hizmet ediyor.

Yaşanan tarihi trajedi beyaz perdeye aktarılarak nesiller arası bir köprü kuruyor

2015 yılında Türkiye ve Japonya ortak yapımı olarak izleyiciyle buluşan 'Ertuğrul 1890' filmi, söz konusu facianın ayrıntılarını ve iki halk arasındaki dayanışmayı sinematografik bir dille ele alıyor. Filmde sadece 1890 yılındaki olay değil, aynı zamanda 1985 yılındaki İran-Irak Savaşı sırasında Tahran’da mahsur kalan Japon vatandaşlarının Türk Hava Yolları tarafından kurtarılması da işlenerek, dostluğun tarihsel sürekliliği vurgulanıyor. Mersin’in merkezindeki bu sokak, hem sinemada hem de kentsel yaşamda Türk ve Japon halklarının ortak kader birliğini temsil etmeyi sürdürüyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
