Uzman Diyetisyenler Açıkladı: Kalp ve Beyin Sağlığı İçin En Faydalı 'Süper Meyve' Belli Oldu

Kırmızı, mor ve yeşil üzümler arasındaki besinsel farklar, meyvenin kabuğundaki renk maddelerinde gizleniyor. Zenker, mor üzümlerin kırmızı ve yeşil türlere kıyasla çok daha yüksek oranda antosiyanin içerdiğini vurguluyor. Canlı ve koyu renkler meyvenin toplam antioksidan kapasitesinin yüksekliğine işaret ediyor. Öte yandan, meyvenin yapısal bütünlüğünü ifade eden 'gıda matrisi', bu yararlı bileşiklerin bağırsak mikrobiyotası tarafından nasıl emileceğini belirliyor. Araştırmalar, günlük yaklaşık bir veya iki fincan (22-44 adet) üzüm tüketiminin bu karmaşık yapı sayesinde maksimum biyoyararlanım sağladığını gösteriyor.