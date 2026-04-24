article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uzman Diyetisyenler Açıkladı: Kalp ve Beyin Sağlığı İçin En Faydalı 'Süper Meyve' Belli Oldu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 16:15

Beslenme programlarında günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak adına meyve tüketimi kritik bir eşik teşkil ediyor. Journal of Agriculture and Food Chemistry dergisinde yayımlanan güncel araştırmalar, taze üzümün beyin, kalp ve bağırsak sağlığını aynı anda destekleyen nadir gıdalardan biri olduğunu kanıtlıyor. Çalışma, üzümü sadece bir meyve olarak değil, vücut bütünlüğünü koruyan zengin içeriğiyle 'süper besin' kategorisinde tanımlıyor. Uzmanlar, üzümün bu denli etkili olmasını yapısındaki yüksek fito besin değerlerine bağlıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.realsimple.com/fruit-for-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Üzümün içeriğindeki polifenoller vücudu serbest radikallere karşı koruyan güçlü bir kalkan oluşturuyor

Üzümün süper besin sınıfına dahil edilmesinde, özellikle polifenol grubundaki fitobesinler belirleyici rol oynuyor. Diyetisyen Avery Zenker, üzümde bulunan fenolik asitler, antosiyaninler, flavonoidler ve stilbenlerin antioksidan özellikleriyle öne çıktığını belirtiyor. Bu bileşenler vücuda girdiğinde, oksidatif stresi tetikleyen serbest radikalleri etkisiz hale getirerek enflamasyonu baskılıyor. Bu süreç, uzun vadede kardiyovasküler sistemden bağışıklık mekanizmasına kadar pek çok hayati fonksiyonun iyileşmesine zemin hazırlıyor.

Mor üzümlerin yoğun renk pigmentleri en yüksek antioksidan kapasitesini barındırıyor

Kırmızı, mor ve yeşil üzümler arasındaki besinsel farklar, meyvenin kabuğundaki renk maddelerinde gizleniyor. Zenker, mor üzümlerin kırmızı ve yeşil türlere kıyasla çok daha yüksek oranda antosiyanin içerdiğini vurguluyor. Canlı ve koyu renkler meyvenin toplam antioksidan kapasitesinin yüksekliğine işaret ediyor. Öte yandan, meyvenin yapısal bütünlüğünü ifade eden 'gıda matrisi', bu yararlı bileşiklerin bağırsak mikrobiyotası tarafından nasıl emileceğini belirliyor. Araştırmalar, günlük yaklaşık bir veya iki fincan (22-44 adet) üzüm tüketiminin bu karmaşık yapı sayesinde maksimum biyoyararlanım sağladığını gösteriyor.

Üzüm tüketimi yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi geciktirirken kalp ve bağırsak sağlığını güçlendiriyor

Kardiyoloji diyetisyeni Michelle Routhenstein, üzümdeki resveratrol ve proantosiyanidinlerin kan damarlarını rahatlatarak tansiyonu dengelediğini ve kolesterol seviyelerini düzenlediğini ifade ediyor. Bu durum, özellikle kalp-damar hastalıkları riski taşıyan bireyler için koruyucu bir bariyer işlevi görüyor. Bilişsel boyutta ise üzümdeki antioksidanlar nöronları koruma altına alarak beyin fonksiyonlarını destekliyor. Son olarak, üzüm polifenollerinin bağırsaktaki faydalı bakterilerin miktarını ve kalitesini artırdığı gözlemleniyor. Sindirim sistemindeki bu denge bağışıklık ve genel sağlık üzerinde doğrudan belirleyici bir etki yaratıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın