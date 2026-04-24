Bir Zamanlar Çin İmparatorlarının Vazgeçilmeziydi: Şimdi Sadece Mersin'de Yetiştiriliyor

Geleneksel tarım ürünlerine kıyasla çok daha kârlı bir yatırım aracı olarak görülen liçi, Temmuz ve Ağustos aylarında hasat ediliyor. Yerli üreticiler, bölgedeki üretim kapasitesinin her geçen yıl artış gösterdiğini ve elde edilen ürünlerin hem iç piyasadaki talebi karşılayacağını hem de yurt dışına ihraç edileceğini belirtiyor. Mersin, bu stratejik hamleyle egzotik meyve ihracatında Türkiye’nin öncü kenti olma vizyonunu güçlendiriyor.