Bir Zamanlar Çin İmparatorlarının Vazgeçilmeziydi: Şimdi Sadece Mersin'de Yetiştiriliyor

Bir Zamanlar Çin İmparatorlarının Vazgeçilmeziydi: Şimdi Sadece Mersin'de Yetiştiriliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 15:10

Çin kökenli olan ve antik dönemlerde imparatorların sofralarından eksik etmediği liçi meyvesi, Türkiye’de yalnızca Mersin’in mikroklima iklimine sahip bölgelerinde toprakla buluşuyor. 'Aşk Meyvesi' olarak da adlandırılan Litchi chinensis, uzun yıllar süren deneme üretimlerinin ardından Mersin’in sahil şeridine ve özellikle Erdemli ilçesine tam uyum sağlıyor. Egzotik aroması ve yüksek ekonomik değeriyle dikkat çeken bu ürün, bölge tarımında katma değeri yüksek yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

İklim Seçiciliği Nedeniyle Türkiye’de Sadece Mersin Sahil Şeridinde Yetişebiliyor

İklim Seçiciliği Nedeniyle Türkiye’de Sadece Mersin Sahil Şeridinde Yetişebiliyor

Yetişme koşulları bakımından oldukça hassas bir yapı sergileyen liçi ağacı, kış aylarındaki don olaylarına karşı direnç gösteremiyor. Yaz mevsiminde ise gelişimini sürdürebilmesi için yüksek oranda nem desteğine ihtiyaç duyuyor. Uzmanlar, bitkinin talep ettiği özel nem dengesinin ve toprak yapısının Türkiye sınırları içerisinde doğal olarak sadece bu bölgede karşılanabildiğini ifade ediyor. Bu seçicilik, Mersin’i liçi üretimi konusunda Türkiye’nin tek ticari merkezi haline getiriyor.

Yüksek C Vitamini Oranıyla Bağışıklık Sistemini Destekleyen Güçlü Bir Kaynak Oluşturuyor

Yüksek C Vitamini Oranıyla Bağışıklık Sistemini Destekleyen Güçlü Bir Kaynak Oluşturuyor

Sert ve kırmızı bir kabuk dokusunun altında saklanan inci beyazı meyve eti, insan sağlığı açısından tam bir C vitamini deposu niteliği taşıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle bilinen liçi, aynı zamanda içeriğindeki yoğun antioksidanlar sayesinde vücut direncini artırıyor. Hem yerel pazarlarda hem de lüks market zincirlerinde yüksek kilogram fiyatlarıyla alıcı bulan bu egzotik meyve, sahip olduğu bu özelliklerle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Temmuz Ve Ağustos Aylarında Gerçekleşecek Hasat İle İhracat Hedefleri Belirleniyor

Temmuz Ve Ağustos Aylarında Gerçekleşecek Hasat İle İhracat Hedefleri Belirleniyor

Geleneksel tarım ürünlerine kıyasla çok daha kârlı bir yatırım aracı olarak görülen liçi, Temmuz ve Ağustos aylarında hasat ediliyor. Yerli üreticiler, bölgedeki üretim kapasitesinin her geçen yıl artış gösterdiğini ve elde edilen ürünlerin hem iç piyasadaki talebi karşılayacağını hem de yurt dışına ihraç edileceğini belirtiyor. Mersin, bu stratejik hamleyle egzotik meyve ihracatında Türkiye’nin öncü kenti olma vizyonunu güçlendiriyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
