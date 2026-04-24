Bilim İnsanları Açıkladı: Kilo Almak İçin En Tehlikeli Yaşlar Belli Oldu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 11:10

Lund Üniversitesi bünyesinde yürütülen kapsamlı bir bilimsel çalışma, yaşam süresi boyunca kilo alım miktarından ziyade bu artışın gerçekleştiği zaman diliminin kritik bir öneme sahip olduğunu kanıtlıyor. 600 binden fazla bireyin sağlık verilerinin titizlikle analiz edildiği araştırma, özellikle genç yetişkinlik evresinde obeziteye adım atmanın hayati riskleri beraberinde getirdiğini belgeliyor.

https://www.science.com/scientists-id...
Genç yaşlarda obeziteyle tanışmak hayati riskleri beraberinde getiriyor

Araştırma verileri, 17 ile 29 yaşları arasında obezite teşhisi alan bireylerin yaşamlarının daha geç evrelerine kadar ideal kilosunu koruyanlara kıyasla erken ölüm riskiyle karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor. İstatistiksel analizler, bu yaş grubunda obezite sınırına ulaşanların herhangi bir nedene bağlı ölüm olasılığının yüzde 70 oranında yükseldiğini gösteriyor. Uzmanlar, gençlik yıllarından itibaren vücudun aşırı kütle yüküyle mücadele etmesinin sistemik bir yıpranma sürecini tetiklediğini belirtiyor. Bu durum, biyolojik yaşlanmanın hızlanmasına ve hayati organların kapasitesinden daha fazla efor sarf etmesine yol açarak yaşam süresini doğrudan kısıtlıyor.

Kilonun süresi hastalıklara yakalanma ihtimalini doğrudan tetikliyor

Bilim insanları, geç yaşlarda kilo alımına oranla, vücudun uzun yıllar boyunca obeziteyle yaşamasının en büyük risk faktörü olduğu sonucuna ulaşıyor. Özellikle yağ dokusundan salınan ve kronik inflamasyona neden olan maddeler, damar sertliği, insülin direnci ve pıhtılaşma bozuklukları gibi ölümcül komplikasyonlara zemin hazırlıyor. Kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler rahatsızlıklar, bu biyolojik stresin en yaygın ve yıkıcı sonuçları arasında ilk sırada yer alıyor. Çalışma, obezitenin sadece bir fiziksel durum değil, vücutta on yıllar süren bir kimyasal dengesizlik süreci olduğunu vurguluyor.

Kadınlarda hormonal dengeler kilo ve sağlık arasındaki ilişkiyi farklılaştırıyor

Araştırmanın sonuçları cinsiyete göre incelendiğinde, kadınlarda kansere bağlı ölüm riskinin kilonun alındığı yaştan bağımsız olarak benzer seyrettiği gözlemleniyor. Bu durumun menopoz dönemi ve beraberinde gelen hormonal dalgalanmalarla ilişkili olabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, kadın biyolojisinde kilonun bir sonuç mu yoksa altta yatan hormonal değişimlerin bir yansıması mı olduğu sorusunun üzerinde duruyor. Mide ve mesane kanseri gibi bazı türlerde ise kilo ile ölüm riski arasında doğrudan bir korelasyon saptanmıyor.

Kamu sağlığı politikalarında erken müdahale büyük bir önem arz ediyor

Gelecekteki çalışmalarda beslenme ve egzersiz gibi değişkenlerin de eklenmesi planlanırken, mevcut bulgular karar vericiler için somut bir uyarı niteliği taşıyor. Erken yaşlarda obezitenin önlenmesi, sadece bireysel bir sağlık tercihi olmaktan çıkarak toplumsal bir sağlık seferberliği gerekliliğine dönüşüyor. Araştırmacılar, genç nesillerin sağlıklı kilo aralığında kalmasının, kronik hastalık yükünü azaltmak ve yaşam kalitesini korumak adına atılacak en stratejik adım olduğunu ifade ediyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
