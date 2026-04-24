Bilim İnsanları Açıkladı: Kilo Almak İçin En Tehlikeli Yaşlar Belli Oldu

Bilim insanları, geç yaşlarda kilo alımına oranla, vücudun uzun yıllar boyunca obeziteyle yaşamasının en büyük risk faktörü olduğu sonucuna ulaşıyor. Özellikle yağ dokusundan salınan ve kronik inflamasyona neden olan maddeler, damar sertliği, insülin direnci ve pıhtılaşma bozuklukları gibi ölümcül komplikasyonlara zemin hazırlıyor. Kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler rahatsızlıklar, bu biyolojik stresin en yaygın ve yıkıcı sonuçları arasında ilk sırada yer alıyor. Çalışma, obezitenin sadece bir fiziksel durum değil, vücutta on yıllar süren bir kimyasal dengesizlik süreci olduğunu vurguluyor.