100 Yıl Yaşamanın Şifresi Çözülüyor: Uzun Ömrün Sırrı Atalarımızın Genlerinde Saklıymış

Tıp dünyasında 'inflammaging' olarak tanımlanan ve yaşla birlikte artan düşük düzeyli kronik iltihaplanma, birçok yaşlılık hastalığının temel nedeni sayılıyor. Avcı-toplayıcı atalardan miras kalan genetik dizilimlerin bu iltihaplanma sürecini dizginleyerek doku hasarını en aza indirdiği öngörülüyor. Söz konusu genetik kalkanın kalp hastalıkları, diyabet ve demans gibi kronik riskleri ötelediği düşünülüyor. Ancak uzmanlar bu genetik potansiyelin yaşam tarzı ve çevresel faktörlerle birleştiğinde gerçek anlamda bir fark yarattığını hatırlatıyor. Bilim dünyası şimdi, bu kadim mirasın metabolizma üzerindeki kesin etkilerini laboratuvar deneyleriyle kanıtlamaya odaklanıyor.