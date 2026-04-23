Hava Sıcaklığı Üzerine Yapılan Bahsi Saç Kurutma Makinesiyle Manipüle Etti: 34 Bin Dolar Kazandı!

Hava Sıcaklığı Üzerine Yapılan Bahsi Saç Kurutma Makinesiyle Manipüle Etti: 34 Bin Dolar Kazandı!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 14:12

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Charles de Gaulle Havalimanı yakınındaki resmi sıcaklık ölçüm istasyonu, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından fiziksel müdahaleye maruz kaldı. Kripto tabanlı tahmin platformu üzerinden düşük ihtimalli sıcaklık verilerine bahis oynayan şahıs, sensörü haricen ısıtarak piyasa sonuçlarını kendi lehine değiştirmeyi başardı.

Veri kaynağının tek bir noktaya bağlı olması suistimal imkanı sağladı

Veri kaynağının tek bir noktaya bağlı olması suistimal imkanı sağladı

Kripto tahmin platformu, Paris’teki hava sıcaklığına yönelik bahislerin sonuçlandırılmasında yalnızca Météo-France kurumuna ait bir adet sensörden gelen verileri baz aldı. Charles de Gaulle Havalimanı çevresinde bulunan ve güvenlik bariyeri kısıtlı olan bu sensörün konumu, kötü niyetli girişimler için açık bir hedef haline geldi. Sistemsel boşluğu önceden tespit eden fail, piyasanın yaklaşık 18°C beklentisinde olduğu bir süreçte, gerçekleşme ihtimali düşük görülen 22°C seçeneğine yüklü miktarda yatırım yaptı.

Saç kurutma makinesi ile yapay sıcaklık artışı kaydedildi

Saç kurutma makinesi ile yapay sıcaklık artışı kaydedildi

Şahsın bahis oranlarını sabitledikten sonra ilgili sensörün yanına giderek saç kurutma makinesi vasıtasıyla cihazın ölçüm haznesini kısa süreliğine ısıttığı saptandı. Bu müdahale sonucunda sensör, o anki gerçek hava durumundan bağımsız olarak yapay bir sıcaklık değerini 'günün en yüksek seviyesi' olarak kayıtlara geçirdi. Manipülasyonun iki farklı tarihte benzer yöntemle tekrarlanması neticesinde, toplamda 34.000 dolarlık haksız kazancın önü açıldı.

Meteoroloji kurumu tarafından adli süreç ve teknik revizyon başlatıldı

Meteoroloji kurumu tarafından adli süreç ve teknik revizyon başlatıldı

Bölgedeki diğer istasyonlar ile söz konusu sensör arasındaki anormal sapmaların tespit edilmesi üzerine Météo-France uzmanları inceleme başlattı. Doğal meteorolojik koşullarla açıklanamayan bu veri artışının dışsal bir müdahale kaynaklı olduğu kesinleşince, kurum tarafından hukuki işlemler devreye alındı. Yaşanan bu hadisenin ardından tahmin piyasası platformu, veri güvenliğini sağlamak amacıyla referans aldığı istasyon noktasını daha korunaklı bir bölge olan Le Bourget Havalimanı verileriyle güncelledi.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
