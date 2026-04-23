Hava Sıcaklığı Üzerine Yapılan Bahsi Saç Kurutma Makinesiyle Manipüle Etti: 34 Bin Dolar Kazandı!

Kripto tahmin platformu, Paris’teki hava sıcaklığına yönelik bahislerin sonuçlandırılmasında yalnızca Météo-France kurumuna ait bir adet sensörden gelen verileri baz aldı. Charles de Gaulle Havalimanı çevresinde bulunan ve güvenlik bariyeri kısıtlı olan bu sensörün konumu, kötü niyetli girişimler için açık bir hedef haline geldi. Sistemsel boşluğu önceden tespit eden fail, piyasanın yaklaşık 18°C beklentisinde olduğu bir süreçte, gerçekleşme ihtimali düşük görülen 22°C seçeneğine yüklü miktarda yatırım yaptı.