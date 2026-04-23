Hava Sıcaklığı Üzerine Yapılan Bahsi Saç Kurutma Makinesiyle Manipüle Etti: 34 Bin Dolar Kazandı!
Kaynak: https://www.lefigaro.fr/conjoncture/d...
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Charles de Gaulle Havalimanı yakınındaki resmi sıcaklık ölçüm istasyonu, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından fiziksel müdahaleye maruz kaldı. Kripto tabanlı tahmin platformu üzerinden düşük ihtimalli sıcaklık verilerine bahis oynayan şahıs, sensörü haricen ısıtarak piyasa sonuçlarını kendi lehine değiştirmeyi başardı.
Veri kaynağının tek bir noktaya bağlı olması suistimal imkanı sağladı
Saç kurutma makinesi ile yapay sıcaklık artışı kaydedildi
Meteoroloji kurumu tarafından adli süreç ve teknik revizyon başlatıldı
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
