Dünyanın En Pahalı Sakızı Türkiye'de Kendiliğinden Yetişiyor: Kilosu 10 Bin Liraya Satılıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 12:01

Anadolu coğrafyasının en zorlu şartlarında, insan müdahalesi olmaksızın yetişen kenger bitkisi, günümüzde bölge halkı için stratejik bir finansal kaynağa dönüşmüş vaziyette. Bahar aylarında sofraların vazgeçilmez lezzeti olarak öne çıkan bu dikenli mucize, yaz sonuna doğru kökünden süzülen sütü sayesinde devasa bir ekonomik değer kazanıyor. Toplanmasından işlenmesine kadar tamamen geleneksel yöntemlerin kullanıldığı bitki, özellikle kırsal kalkınmada lokomotif görevi görüyor.

Doğal Yayılım Alanları Bölgesel Kalkınmanın Merkezini Oluşturuyor

Kenger bitkisi, Türkiye’nin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, nadasa bırakılan araziler ile taşlık yamaçlarda kendiliğinden varlık gösteriyor. Hakkari’nin yüksek rakımlı dağlarından Şanlıurfa’nın bozkırlarına kadar uzanan geniş bir sahada yayılım sergileyen bu tür, herhangi bir tarımsal girdi gerektirmemesi sebebiyle saf bir kazanç kapısı olarak nitelendiriliyor. Sivas, Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş gibi illerde yoğunlaşan hasat faaliyetleri, her yıl binlerce aileye ek gelir sağlıyor.

Geleneksel Şifa Kaynağı Modern Sanayi Ve Gastronomiyle Buluşuyor

Bitkinin taze sürgünleri mutfak kültüründe haşlama, kızartma ve turşu olarak değerlendirilirken, olgunlaşan tohumlarından elde edilen kahve ise kafeinsiz bir alternatif olarak piyasada yer ediniyor. Ancak kengerin asıl katma değeri, kökünden süzülen ve büyük bir titizlikle toplanan sütünden yapılan doğal sakızında vücut buluyor. Diş sağlığından sindirim sistemi sorunlarına kadar pek çok alanda geleneksel tedavi yöntemi olarak kabul gören bu sakız, yoğun el işçiliği gerektirmesi nedeniyle 'doğal altın' olarak adlandırılıyor.

Küresel Talep Ve İhracat Potansiyeli Kilogram Fiyatlarını Zirveye Taşıyor

Yerel pazarlarda bahar başında uygun fiyatlarla alıcı bulan taze kenger, sakız formuna dönüştüğünde kilogram başına 10.000 TL gibi rekor seviyelere ulaşıyor. Bu yüksek değer artışı, sadece yurt içinde değil, özellikle Irak ve Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatla da destekleniyor. Almanya ve Fransa gibi gurbetçi nüfusun yoğun olduğu ülkelerden gelen talepler, kengeri uluslararası ticarette aranan bir ürün haline getiriyor. Irak pazarında kuruyemiş ve kahve sanayisinde hammadde olarak kullanılan kenger tohumları, Türkiye’nin tarımsal ihracat kalemleri arasında her geçen gün daha fazla pay sahibi oluyor.

İlginizi çekebilir;

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
