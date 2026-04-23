Dünyanın En Pahalı Sakızı Türkiye'de Kendiliğinden Yetişiyor: Kilosu 10 Bin Liraya Satılıyor

Yerel pazarlarda bahar başında uygun fiyatlarla alıcı bulan taze kenger, sakız formuna dönüştüğünde kilogram başına 10.000 TL gibi rekor seviyelere ulaşıyor. Bu yüksek değer artışı, sadece yurt içinde değil, özellikle Irak ve Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatla da destekleniyor. Almanya ve Fransa gibi gurbetçi nüfusun yoğun olduğu ülkelerden gelen talepler, kengeri uluslararası ticarette aranan bir ürün haline getiriyor. Irak pazarında kuruyemiş ve kahve sanayisinde hammadde olarak kullanılan kenger tohumları, Türkiye’nin tarımsal ihracat kalemleri arasında her geçen gün daha fazla pay sahibi oluyor.