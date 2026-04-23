article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kalbi ve Beyni Tek Tek Koruyor: Ömrü Uzatan En Sağlıklı Kuruyemiş Sonunda Belli Oldu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 10:17

Kardiyologlar ve beslenme uzmanları arasında uzun süredir devam eden 'en sağlıklı kuruyemiş' tartışmaları, son klinik araştırmaların ışığında netlik kazanıyor. Bilimsel veriler, kolesterolü dengeleme, damar yapısını koruma ve kronik iltihabı önleme kabiliyetiyle cevizi listenin en üst sırasına taşıyor. Yapılan çalışmalar, bu besinin sadece bir atıştırmalık olmadığını, kalp-damar sistemi üzerinde koruyucu bir kalkan vazifesi gördüğünü kanıtlıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.ahajournals.org/doi/full/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bitkisel Omega-3 Kaynağı Olan Alfa-Linolenik Asit Fark Yaratıyor

Cevizi diğer sert kabuklu yemişlerden ayıran temel yapı taşı, bitkisel bazlı en güçlü Omega-3 yağ asidi olarak bilinen alfa-linolenik asit (ALA) oluyor. Amerikan Kalp Derneği ve uluslararası sağlık kuruluşları tarafından paylaşılan veriler, cevizin kolesterol metabolizması üzerinde en doğrudan etkiye sahip besinlerin başında geldiğini gösteriyor. Badem, fındık ve kaju gibi alternatifler genellikle tekli doymamış yağlar açısından zenginlik sunarken; ceviz, yüksek oranda çoklu doymamış yağ asitleri barındırmasıyla biyolojik bir ayrışma yaşıyor. Bu özgün yapısal formül, damar içi iltihaplanmayı baskılayarak halk arasında 'kötü kolesterol' olarak tanımlanan LDL seviyesinin düşürülmesine yardımcı oluyor.

Antioksidan Kapasitesi ve Damar Esnekliği Vücut Sağlığını Destekliyor

Cevizin sağlık parametreleri üzerindeki olumlu etkisi, yalnızca yağ asitleriyle sınırlı kalmıyor. Kuruyemişler arasında en yüksek polifenol içeriğine sahip türlerden biri olan ceviz, hücreleri oksidatif strese karşı koruma altına alıyor. İçeriğinde bulunan arginin adlı amino asit, damarların genişlemesini ve esnek kalmasını sağlayan nitrik oksit üretimine stratejik bir destek sunuyor. Ayrıca barındırdığı çözünür lif yapısı, sindirim sistemindeki faydalı bakterilerin beslenmesine olanak tanıyarak genel bağışıklık sistemini dolaylı yoldan güçlendiriyor.

Maksimum Verim İçin Çiğ Tüketim Şartı Belirtiliyor

Uzmanlar cevizden elde edilecek faydayı maksimize etmek adına ürünün mutlaka çiğ ve tuzsuz olarak tüketilmesini şart koşuyor. Isıl işlem görmüş kuruyemişlerde sağlıklı yağ asitlerinin moleküler yapısı bozulurken, besin değerinde ciddi kayıplar gözleniyor. Günlük yaklaşık 28-30 gramlık, yani 3-4 tam ceviz içine tekabül eden bir porsiyonun kalp ve damar sağlığını uzun vadede korumak için yeterli olduğu ifade ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın