Kalbi ve Beyni Tek Tek Koruyor: Ömrü Uzatan En Sağlıklı Kuruyemiş Sonunda Belli Oldu

Cevizi diğer sert kabuklu yemişlerden ayıran temel yapı taşı, bitkisel bazlı en güçlü Omega-3 yağ asidi olarak bilinen alfa-linolenik asit (ALA) oluyor. Amerikan Kalp Derneği ve uluslararası sağlık kuruluşları tarafından paylaşılan veriler, cevizin kolesterol metabolizması üzerinde en doğrudan etkiye sahip besinlerin başında geldiğini gösteriyor. Badem, fındık ve kaju gibi alternatifler genellikle tekli doymamış yağlar açısından zenginlik sunarken; ceviz, yüksek oranda çoklu doymamış yağ asitleri barındırmasıyla biyolojik bir ayrışma yaşıyor. Bu özgün yapısal formül, damar içi iltihaplanmayı baskılayarak halk arasında 'kötü kolesterol' olarak tanımlanan LDL seviyesinin düşürülmesine yardımcı oluyor.