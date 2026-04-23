"Ben Ödemem" Diyene Kötü Haber: Apartmanda Oturup Geciktirenin Kapısına İcra Dayanıyor

Apartman ve site ekosisteminde son dönemde artış gösteren aidat ve ortak gider ihtilafları yargı kararları ve yasal düzenlemelerle net bir zemine oturuyor. Kat malikleri arasında sıklıkla dile getirilen 'zemin katta oturduğum için asansör giderine katılmam' veya 'aracım olmadığı için otopark bakımını ödemem' şeklindeki savunmalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu nezdinde herhangi bir geçerlilik taşımıyor. Kanunun 20. maddesi uyarınca, ortak kullanım alanlarından feragat eden veya bu alanları kullanmadığını beyan eden malikler, gider payını ödeme yükümlülüğünden muaf tutulmuyor.

