article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
"Ben Ödemem" Diyene Kötü Haber: Apartmanda Oturup Geciktirenin Kapısına İcra Dayanıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 09:48

Apartman ve site ekosisteminde son dönemde artış gösteren aidat ve ortak gider ihtilafları yargı kararları ve yasal düzenlemelerle net bir zemine oturuyor. Kat malikleri arasında sıklıkla dile getirilen 'zemin katta oturduğum için asansör giderine katılmam' veya 'aracım olmadığı için otopark bakımını ödemem' şeklindeki savunmalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu nezdinde herhangi bir geçerlilik taşımıyor. Kanunun 20. maddesi uyarınca, ortak kullanım alanlarından feragat eden veya bu alanları kullanmadığını beyan eden malikler, gider payını ödeme yükümlülüğünden muaf tutulmuyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/download/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Aidat borçlarının tahsilat sürecinde hem ev sahibi hem de kiracı müteselsil sorumluluk taşıyor

Ortak giderlerin ödenmemesi durumunda yönetimlerin muhatabı öncelikli olarak kat maliki sayılıyor. Bununla birlikte, yasa alacağın güvence altına alınması amacıyla kiracıları da bu borçtan 'müştereken ve müteselsilen' sorumlu kılıyor. Kiracıların bu noktadaki yasal sınırı, aylık ödedikleri kira bedeli ile mahfuz tutuluyor. Kiracı tarafından yapılan aidat ödemeleri, kira borcundan mahsup edilerek mal sahibine rücu ediliyor. Gider miktarının kira bedelini aşması halinde ise bakiye doğrudan mülk sahibinden talep ediliyor.

Çatı ve dış cephe gibi temel yapı unsurları tüm maliklerin ortak mülkiyeti altında bulunuyor

Binanın ana taşıyıcı sistemleri, dış cephesi ve çatısı, kat maliklerinin arsa payı oranında hak sahibi olduğu ortak alanlar kategorisinde yer alıyor. Çatıdaki sızıntıların giderilmesi veya enerji tasarrufu amacıyla uygulanan mantolama işlemleri, tüm maliklerin onay ve katılımını gerektiriyor. Bu tür esaslı onarımlarda, dairenin konumu veya söz konusu alana olan mesafesi gözetilmeksizin, giderlerin paylaştırılması yasal bir zorunluluk teşkil ediyor.

Ödeme yükümlülüğünü aksatanlar için ağır gecikme tazminatı ve icra prosedürü uygulanıyor

Gider borcunu süresinde ifa etmeyen kişilere yönelik yaptırımlar oldukça keskin hatlarla belirleniyor. Borcun gecikmesi durumunda, aylık yüzde beş oranında gecikme tazminatı tahakkuk ettiriliyor. Apartman yönetimleri veya diğer malikler, borçlu aleyhine herhangi bir ön ihtara gerek duymaksızın doğrudan icra takibi başlatma yetkisine sahip oluyor. Ayrıca, balkon kapatma veya dış cephe bütünlüğünü bozan tadilatlar için maliklerin beşte dördünün yazılı rızasının bulunmaması, ilgili işlemlerin yargı yoluyla eski haline getirilmesi sonucunu doğuruyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın