Evine Süs Olarak Aldığı Vazo Maya Hazinesi Çıktı: Milyonluk Eseri Müzeye Bedava Verdi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 16:24

Amerika Birleşik Devletleri'nde sıradan bir ikinci el mağazasından dekorasyon amaçlı satın alınan vazonun, yapılan incelemeler sonucunda paha biçilemez bir Maya eseri olduğu belirlendi. Washington yakınlarında ikamet eden bir vatandaşın yaklaşık 4 dolar ödeyerek koleksiyonuna dahil ettiği bu objenin, yıllarca ev ortamında sıradan bir süs eşyası gibi korunduğu öğrenildi. İlk bakışta modern bir hediyelik eşya izlenimi uyandıran vazonun gerçek tarihi kimliği, sahibinin Meksika ziyareti sırasında bir müzedeki benzer eserleri görmesiyle tesadüfen anlaşıldı.

Bilimsel Analizler Vazonun Yaklaşık İki Bin Yıllık Bir Geçmişe Sahip Olduğunu Gösterdi

Şüphe üzerine uzman arkeologlarla paylaşılan vazo, kapsamlı laboratuvar incelemelerine ve sanatsal tetkiklere tabi tutuldu. Elde edilen veriler ışığında eserin Milattan Sonra 200 ile 800 yılları arasındaki Klasik Maya Dönemi’ne ait bir seremonial obje olduğu kesinleşti. Antik dönemdeki ritüellerde kullanıldığı tahmin edilen bu eserin Orta Amerika tarihine dair önemli ipuçları barındırdığı ve kültürel miras açısından yüksek önem taşıdığı kaydedildi.

Tarihi Eser Düzenlenen Resmi Törenle Meksika Hükümetine Teslim Edildi

Vazonun sahibi, maddi değeri oldukça yüksek olan bu nadide parçayı satmak yerine kültürel mülkiyet haklarına saygı göstererek köken ülkesine iade etme yolunu seçti. Gerçekleştirilen resmi devir teslim töreninde vazo, Meksikalı yetkililer tarafından teslim alınarak ulusal müze envanterine kaydedildi. Uzmanlar, bu olayın ikinci el eşya piyasasında nadiren de olsa tarihi hazinelerin bulunabileceğine dair çarpıcı bir örnek teşkil ettiğini vurgularken, bu tür durumlarda eserlerin derhal yetkili mercilere bildirilmesi gerektiğini hatırlattı.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
