Evine Süs Olarak Aldığı Vazo Maya Hazinesi Çıktı: Milyonluk Eseri Müzeye Bedava Verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde sıradan bir ikinci el mağazasından dekorasyon amaçlı satın alınan vazonun, yapılan incelemeler sonucunda paha biçilemez bir Maya eseri olduğu belirlendi. Washington yakınlarında ikamet eden bir vatandaşın yaklaşık 4 dolar ödeyerek koleksiyonuna dahil ettiği bu objenin, yıllarca ev ortamında sıradan bir süs eşyası gibi korunduğu öğrenildi. İlk bakışta modern bir hediyelik eşya izlenimi uyandıran vazonun gerçek tarihi kimliği, sahibinin Meksika ziyareti sırasında bir müzedeki benzer eserleri görmesiyle tesadüfen anlaşıldı.

