Psikologlar Açıkladı: Dışarıdan "Soğuk" Duran Kişilerin Önemli Ortak Noktası Belli Oldu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 14:40

Yetişkinlik döneminde gözlemlenen ve genellikle 'soğukluk' ya da 'empati eksikliği' olarak nitelendirilen duygusal mesafe, modern psikoloji verilerine göre bir kişilik kusuru değil, bir hayatta kalma stratejisi olarak tanımlanıyor. Çocukluk yıllarında istikrarsız ve güvensiz ortamlarda büyümek zorunda kalan bireyler, kendilerini korumak amacıyla aşılması güç bir psikolojik kalkan inşa ediyor. Bu bireyler, olası hayal kırıklıklarını önlemek adına en hassas duygularını derin bir kayıtsızlık katmanının altında saklı tutuyor.

Duygusal mesafenin temelinde geçmişte yaşanan reddedilme korkusu yatıyor

Kişilerin ilişkilerinde mesafe koyma eğilimi, çocukluk evresinde duyguların ifade edilmesinin reddedilme veya derin bir acıyla sonuçlanmasıyla ortaya çıkıyor. Bu süreçte çocuk hayatta kalabilmek için duygusal bağımsızlığın tek güvenlik yolu olduğuna dair bir inanç geliştiriyor. Yetişkinlikte de devam eden bu savunma biçimi, bireyi yeni acılardan korurken aynı zamanda gerçek insani bağların kurulmasını da engelliyor. Otomatik bir güvenlik sistemi gibi çalışan bu izolasyon hali, çoğu zaman bireyin farkındalığı dışında gelişerek karakterin ayrılmaz bir parçası haline geliyor.

Duyguların sürekli baskılanması vücut üzerinde ağır biyolojik hasarlara yol açıyor

Duygusal tepkilerin sürekli olarak kontrol altında tutulması, metabolizma üzerinde ciddi bir enerji maliyeti oluşturuyor. University of California, Berkeley tarafından yürütülen bilimsel çalışmalar, negatif duyguların bastırılmasının sempatik sinir sistemini aşırı uyararak kan basıncını yükselttiğini ortaya koyuyor. Sürekli bir tetikte olma hali, hormonal dengesizliklere ve kas gerginliklerine yol açarak kalp ve damar sağlığını uzun vadede tehdit ediyor. Bu biyolojik yük, bireyin günlük yaşamdaki psikolojik direncini de önemli ölçüde zayıflatıyor.

Savunma mekanizmalarıyla hareket eden bireyler belirli davranış kalıpları sergiliyor

Duygusal bir zırhın ardına gizlenen kişiler, özellikle kırılganlık gerektiren durumlarda kendilerini açık ediyor. Bu bireylerde en ağır kriz anlarında dahi yardım isteme güçlüğü, fiziksel temastan kaçınma ve kişisel konular açıldığında konuyu hızla değiştirme gibi eğilimler gözlemleniyor. Sorunları tamamen tek başına çözme isteği ve derin paylaşımlardan duyulan rahatsızlık, çocukluktan kalan savunma reflekslerinin güncel yansımaları olarak değerlendiriliyor.

Geçmişteki travmaların fark edilmesi iyileşme sürecinin en kritik aşamasını oluşturuyor

Duygusal bariyerlerin kökenini anlamak, bireyin kendini suçlamayı bırakarak özgürleşmesini sağlıyor. Uzmanlar, bu mekanizmaların çocukluktaki koruyucu rolünün kabul edilmesinin, yetişkinlikte yeni ve sağlıklı bağlar kurabilmek adına bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor. Savunmasızlığın güvenli bir ortamda yavaşça deneyimlenmesi, reddedilme korkusunu azaltarak bireyin daha otantik ve şeffaf bir yaşam sürmesine imkan tanıyor. Bu farkındalık süreci, geçmişin gölgelerinden arınmış, sağlıklı bir sosyal yaşamın temelini atıyor.

Ömer Faruk Kino
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
