25 Yıl Sonra Bir İlk Yaşandı: Baraj Doluluk Oranı Yüzde 100'e Ulaştı, Kapaklar Açıldı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 10:45

Hatay’ın tarımsal üretimi için hayati önem taşıyan Yarseli Barajı, bölgede etkili olan yoğun yağışların neticesinde %100 doluluk oranını yakaladı. Geçtiğimiz yıl son 65 yılın en şiddetli kuraklığıyla mücadele eden bölgede, bu yılki bereketli yağışlar sayesinde su seviyesi maksimum noktaya çıktı. Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi sınırlarında yer alan barajda, su miktarının kapasite sınırını aşması üzerine tahliye işlemleri başlatıldı.

Baraj kapakları güvenlik önlemleri kapsamında 25 yıl aradan sonra yeniden açıldı

Yapılan resmi incelemeler sonucunda, 2001 yılından bu yana ilk kez baraj kapaklarının açılarak su tahliyesine başlandığı bildirildi. Baraj güvenliğini korumak amacıyla kapakların 3 santimetre seviyesinde açıldığı ve fazla suyun kontrollü bir şekilde tahliye edildiği kaydedildi. En son 25 yıl önce tanık olunan bu durum, bölge halkı tarafından büyük bir ilgiyle takip edilirken, tahliye edilen suyun Asi Nehri üzerinden denize döküldüğü belirtildi.

Bereketli toprakların sulama ihtiyacı için 7 bin 300 hektarlık alana su sağlanıyor

1985 ile 1989 yılları arasında Beyazçay üzerine inşa edilen dev tesis, Amik Ovası’nın ekonomik kalkınmasında stratejik bir rol oynamayı sürdürüyor. Toplamda 7 bin 300 hektarlık tarım arazisinin sulama ihtiyacını tek başına göğüsleyen barajın tam doluluğa ulaşması, önümüzdeki üretim sezonu için çiftçilere büyük bir moral kaynağı oluşturdu. Uzmanlar, su seviyesindeki bu artışın tarımsal verimliliği doğrudan olumlu etkileyeceğini öngörüyor.

Bölge sakinleri uzun yıllar sonra gerçekleşen su tahliyesini yakından takip etti

Çevre köylerden gelen çok sayıda vatandaş, barajdaki tarihi anlara tanıklık etmek için bölgeye akın etti. Yerel yetkililer ve mahalle muhtarlığı, barajın yapısal güvenliğiyle ilgili herhangi bir risk bulunmadığını, tahliye işleminin tamamen teknik gereklilikler çerçevesinde yürütüldüğünü açıkladı. Bölge halkı, çocukluklarından beri ilk kez karşılaştıkları bu manzara karşısında memnuniyetlerini dile getirirken, suyun bereketli bir sezonun müjdecisi olduğunu ifade etti.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
