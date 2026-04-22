25 Yıl Sonra Bir İlk Yaşandı: Baraj Doluluk Oranı Yüzde 100'e Ulaştı, Kapaklar Açıldı

Çevre köylerden gelen çok sayıda vatandaş, barajdaki tarihi anlara tanıklık etmek için bölgeye akın etti. Yerel yetkililer ve mahalle muhtarlığı, barajın yapısal güvenliğiyle ilgili herhangi bir risk bulunmadığını, tahliye işleminin tamamen teknik gereklilikler çerçevesinde yürütüldüğünü açıkladı. Bölge halkı, çocukluklarından beri ilk kez karşılaştıkları bu manzara karşısında memnuniyetlerini dile getirirken, suyun bereketli bir sezonun müjdecisi olduğunu ifade etti.