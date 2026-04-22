25 Yıl Sonra Bir İlk Yaşandı: Baraj Doluluk Oranı Yüzde 100'e Ulaştı, Kapaklar Açıldı
Hatay’ın tarımsal üretimi için hayati önem taşıyan Yarseli Barajı, bölgede etkili olan yoğun yağışların neticesinde %100 doluluk oranını yakaladı. Geçtiğimiz yıl son 65 yılın en şiddetli kuraklığıyla mücadele eden bölgede, bu yılki bereketli yağışlar sayesinde su seviyesi maksimum noktaya çıktı. Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi sınırlarında yer alan barajda, su miktarının kapasite sınırını aşması üzerine tahliye işlemleri başlatıldı.
Baraj kapakları güvenlik önlemleri kapsamında 25 yıl aradan sonra yeniden açıldı
Bereketli toprakların sulama ihtiyacı için 7 bin 300 hektarlık alana su sağlanıyor
Bölge sakinleri uzun yıllar sonra gerçekleşen su tahliyesini yakından takip etti
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
