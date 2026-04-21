Arkeoloji Dünyası Şokta: 2 Bin Yıllık Mısır Mumyasının İçinden Homeros’un İlyada Destanı Çıktı!

Kazıların en dikkat çekici aşamasını bir mumyanın sargıları arasına yerleştirilmiş olan papirüs parçası oluşturdu. Yapılan paleografik incelemeler sonucunda metnin Homeros’un İlyada destanının ikinci kitabında yer alan 'Gemi Kataloğu' bölümüne ait dizeleri içerdiği anlaşıldı. Troya Savaşı’na katılan Yunan güçlerinin dökümünü sunan bu edebi metnin bir Mısır mezarında bulunması, bölgedeki Yunan edebiyatı etkisinin Roma egemenliği süresince de varlığını güçlü biçimde koruduğunu belgeledi. Bu keşif, antik dönemde eğitimin ve kültürel kimliğin mezar ritüellerine kadar sızdığını açıkça gösterdi.