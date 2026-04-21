Arkeoloji Dünyası Şokta: 2 Bin Yıllık Mısır Mumyasının İçinden Homeros’un İlyada Destanı Çıktı!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 15:00

Mısır’ın Minya kentindeki antik Oxyrhynchus bölgesinde yürütülen arkeolojik çalışmalar, Roma dönemine tarihlenen geniş bir nekropolün varlığını kanıtladı. Barselona Üniversitesi ile Antik Yakın Doğu Enstitüsü uzmanlarından oluşan bilim heyeti, kazı sahasında o dönemin ölü gömme geleneklerini değiştirecek nitelikte bulgulara ulaştı. Kireçtaşından inşa edilen üç odalı bir kompleksin içerisinde yer alan kalıntılar, antik toplumun sosyo-kültürel yapısına dair somut veriler sağladı. 

Mumya Sargıları Arasında Homeros'un Ölümsüz Eserine Rastlandı

Kazıların en dikkat çekici aşamasını bir mumyanın sargıları arasına yerleştirilmiş olan papirüs parçası oluşturdu. Yapılan paleografik incelemeler sonucunda metnin Homeros’un İlyada destanının ikinci kitabında yer alan 'Gemi Kataloğu' bölümüne ait dizeleri içerdiği anlaşıldı. Troya Savaşı’na katılan Yunan güçlerinin dökümünü sunan bu edebi metnin bir Mısır mezarında bulunması, bölgedeki Yunan edebiyatı etkisinin Roma egemenliği süresince de varlığını güçlü biçimde koruduğunu belgeledi. Bu keşif, antik dönemde eğitimin ve kültürel kimliğin mezar ritüellerine kadar sızdığını açıkça gösterdi.

Öteki Dünyada İletişim Kurmayı Amaçlayan Altın Diller Bulundu

Arkeolojik envantere eklenen nesneler arasında, ölülerin ağız boşluğuna yerleştirilen altın ve bakır diller öne çıktı. Yazılı kaynaklarda 'ölümden sonraki konuşma yetisi' ile ilişkilendirilen bu uygulama, nadir görülen fiziksel örneklerinden birini bu sahada sundu. İnanışa göre bu metal diller, merhumun yer altı dünyasındaki yargılama sırasında tanrılarla iletişim kurabilmesine olanak tanıyordu. Bazı mumyaların üzerinde gözlenen altın varak izleri ve geometrik desenli kaliteli tekstil ürünleri, defin işlemlerindeki yüksek işçiliği ve dini törenlerin detaylarını yansıttı.

Farklı İnanış Sistemlerinin Mezarlık Mimarisinde Harmanlandığı Görüldü

Mezar odalarının güney kesiminde gerçekleştirilen incelemelerde, Mısır ve Greko-Romen mitolojisinin sentezini temsil eden çeşitli figürinler ele geçirildi. Atlı Harpokrates tasvirleri ve Cupid benzeri bronz heykelcikler bölgedeki inanç sistemlerinin birbirini nasıl etkilediğini kanıtladı. Alandaki kireçtaşı yapılarda bebek kemikleri ile hayvan kalıntılarının bir arada bulunması, ritüelistik çeşitliliğin boyutlarını gözler önüne serdi. Geçmiş yıllarda yaşanan yağma faaliyetlerine rağmen elde edilen bu veriler, antik kentin sakinlerinin ebediyete geçiş süreçlerini anlama noktasında bilim dünyasına yeni pencereler açtı.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
