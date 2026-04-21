article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
17 Milyar Dolarlık Hazine İçin Robotlar Gönderildi: Altın Dolu Gemi İçin 3 Ülke Yarışta

17 Milyar Dolarlık Hazine İçin Robotlar Gönderildi: Altın Dolu Gemi İçin 3 Ülke Yarışta

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 14:25

Karayipler’in karanlık sularında, yaklaşık 600 metre derinlikte yatan ve 'batıkların kutsal kasesi' olarak adlandırılan San José Galleonu, ileri teknoloji su altı robotlarıyla yeniden inceleniyor. 1708 yılında İngiliz donanmasının saldırısı sonucu okyanus tabanına gömülen bu devasa yapı, barındırdığı tahmin edilen 17 milyar dolarlık servetle dünyanın en değerli batığı konumunda bulunuyor. Kolombiya açıklarında yürütülen bu operasyonda bilim insanları tarihi dokuya zarar vermeden enkazın sırlarını çözmek amacıyla yüksek çözünürlüklü tarama cihazlarını kullanıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.smithsonianmag.com/histor...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Robotik sistemler aracılığıyla yürütülen çalışmalarda ilk somut bulgulara ulaşıldı

Robotik sistemler aracılığıyla yürütülen çalışmalarda ilk somut bulgulara ulaşıldı

Gelişmiş robotik kolların deniz tabanındaki hassas dokunuşları sayesinde, yüzyıllardır gün yüzü görmeyen bronz toplar, nadide porselen parçaları ve gümüş sikkeler tespit edildi. Yapılan ilk müdahaleler neticesinde bazı eserlerin başarıyla yüzeye çıkarılması, projenin arkeolojik değerini bir kez daha kanıtlıyor. Yetkililer, yürütülen bu faaliyetin maddi bir kazanç arayışından ziyade, 18. yüzyılın deniz ticaretini ve savaş teknolojilerini anlamaya yönelik bilimsel bir misyon olduğunu belirtiyor.

Batığın mülkiyet haklarına dair uluslararası hukuki süreçler devam ediyor

Batığın mülkiyet haklarına dair uluslararası hukuki süreçler devam ediyor

Devasa altın, gümüş ve zümrüt yükü nedeniyle San José sadece bilim dünyasının değil, hukuk çevrelerinin de odağında yer alıyor. Kolombiya, Bolivya ve İspanya devletleri ile bazı özel şirketler arasındaki hak iddiaları, batığın geleceği üzerindeki belirsizliği koruyor. Geminin mülkiyeti tartışmalı bir konu olmayı sürdürürken, uzmanlar tam kapasiteli bir çıkarma işleminin modern mühendislik sınırlarını zorlayacak, uzun ve meşakkatli bir süreç gerektirdiğini ifade ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın