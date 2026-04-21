Dünyanın Altında Hareket Başladı: Milyon Yıllık Gizemli Mikroplar Yukarı Çıkıyor

Söz konusu jeolojik mekanizmanın işleyişi, insan ölçeğinin çok ötesinde bir zaman diliminde, son derece yavaş ilerliyor. Araştırma sonuçları, mikroorganizmaların derinlere gömülmesi ile yeniden gün yüzüne çıkması arasındaki döngünün milyonlarca yıl sürebildiğini belgeliyor. Uzmanlar, bu sistemin yalnızca şiddetli depremlerle değil, gözlemlenmesi güç olan mikro ölçekli yer hareketleri ve yavaş fay kaymalarıyla da süreklilik kazandığını vurguluyor. Elde edilen bu bulgular, gezegenimizdeki yaşamın sadece yüzeyle sınırlı kalmadığını, derinliklerdeki gizli biyosferin düşündüğümüzden çok daha aktif bir yapıda bulunduğunu tescilliyor.