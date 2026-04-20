Doğaya Savaş Açtılar: Köyü Lavlardan Kurtarmak İçin Volkanı Bombaladılar

Hava saldırısının ardından lavların ilerleme hızı günlük 5.000 fitten 1.000 fite geriledi ve 2 Ocak 1936 itibarıyla akış tamamen kesildi. Operasyonu yöneten Jagger, sonucu mutlak bir başarı olarak nitelendirirken, bazı jeologlar bu durumun volkanın doğal sönümlenme süreciyle örtüşen bir tesadüf olduğunu savundu. Günümüzde de tartışılmaya devam eden bu operasyonun anısı, görevde yer alan 23. Bombardıman Filosu’nun ambleminde yer alan yanardağ üzerine düşen bomba figürüyle yaşatılmaya devam ediyor.