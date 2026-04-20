Yolsuzluğun Böylesi: 13 Ton Altın ve 23 Ton Nakit Parayla Yakalanan Çinli Belediye Başkanı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 17:57

Çin’in Hainan eyaletinin başkenti Haikou’nun eski belediye başkanı ve üst düzey parti yetkilisi hakkında verilen idam kararı, sadece Çin’de değil, dünya genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ve iddialar yolsuzluğun boyutlarını hayal gücünün ötesine taşıdı. Modern tarihin en büyük rüşvet skandallarından biri olarak kayıtlara geçen bu vaka, bir devlet görevlisinin sahip olduğu yasa dışı servetin ulaştığı akılalmaz noktayı gözler önüne seriyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.news9live.com/world/mayor...
Gizli Kasalarda Saklanan Servetin Detayları Paylaşıldı

Skandalın sosyal medya ayağında dolaşan iddialar oldukça çarpıcı bir nitelik taşıyor. Uluslararası haber kaynaklarına göre, eski yetkilinin mülklerinde yapılan aramalarda 13,5 ton altın ve yaklaşık 23 ton nakit para ele geçirildiği öne sürülüyor. Görüntülerde yer alan devasa altın külçeleri ve oda dolusu para balyaları, yolsuzluğun artık sayılarla değil, ağırlık birimleriyle ölçüldüğü bir tabloyu yansıtıyor. Her ne kadar uzmanlar bu devasa rakamlar konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtse de, mahkemenin resmi kayıtları milyarlarca dolar değerindeki varlığa el konulduğunu açıkça doğruluyor.

Sistematik Suistimal ve Verilen İdam Kararı Dikkat Çekti

Resmi soruşturma dosyasına göre, eski belediye başkanı 2009 ile 2019 yılları arasında görevini kendi çıkarları doğrultusunda sistematik olarak kullandı. Özellikle büyük çaplı inşaat projeleri, arazi tahsisleri ve kamu ihalelerinde iş insanlarına sağladığı ayrıcalıklar karşılığında astronomik rüşvetler kabul ettiği tespit edildi. Çin mahkemesi, sanığı rüşvet, görevi kötüye kullanma ve kamu fonlarını zimmetine geçirme suçlarından suçlu bularak idam cezasına çarptırdı. Çin hukuk sisteminde bu tür cezalar bazen iyi hal durumuna göre müebbet hapse çevrilse de bu davanın ciddiyeti ve yarattığı toplumsal tahribat nedeniyle yetkililer henüz bir esneklik sinyali vermedi.

Küresel Yankılar ve Sistem Eleştirisi Gündeme Geldi

Bu vaka, Çin’in on yılı aşkın süredir yürüttüğü agresif yolsuzlukla mücadele kampanyasının en uç örneklerinden biri olarak tarihe geçti. Sosyal medya kullanıcıları, 'paranın sayılmak yerine tartıldığı bir sistemde işlerin ne kadar rayından çıktığı' yorumlarıyla şaşkınlıklarını dile getirdi. Kimi kullanıcılar sert cezalandırma yöntemini desteklerken, eleştirmenler bu denli büyük bir servetin denetim mekanizmalarına takılmadan nasıl biriktiğini sorguluyor. Neticede, devlet hazinesine devredilen milyarlarca dolarlık mülk ve lüks araç koleksiyonu, sadece bir bireyin suçunu değil, kamu güvenine vurulan ağır bir darbeyi de temsil ediyor.

İlginizi çekebilir;

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
