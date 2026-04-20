Risk Hızla Büyüdü, Sıfırdan Yeni Gölet Yapıldı: Bir Taşla İki Kuş Vurdular

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 12:03

Ordu Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ile artış gösteren kuraklık riskini minimize etmek ve su kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Gürgentepe ilçesinde yapımı bir süredir devam eden Akören Göleti, yürütülen yoğun mesainin ardından su tutmaya hazır hale getirildi. 30 dönümlük bir saha üzerinde konumlanan bu stratejik yatırım, modern mühendislik teknikleriyle inşa edilerek bölgenin uzun vadeli su güvenliğini teminat altına almayı hedefliyor.

Gölet Dokuz Mahallenin İçme Suyu İhtiyacını Karşılayarak Bölgeye Can Suyu Sağlıyor

Toplamda 180 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olan Akören Göleti, zemin seviyesinden 8 metre derinliğe ve 88 metre gövde uzunluğuna sahip bulunuyor. Proje kapsamında planlanan su dağıtım ağı sayesinde, ilçeye bağlı 9 mahalle kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşuyor. Kurak mevsimlerde yaşanabilecek su yetersizliğinin önüne geçilmesi adına kritik bir rol üstlenen yapı, bölgedeki tarımsal ve kentsel su yönetimini daha dirençli bir yapıya kavuşturuyor.

Sosyal Donatılar ve Rekreasyon Alanları İle Bölge Turizm Merkezine Dönüşüyor

Projenin çok yönlü faydalarına dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, göletin sadece bir altyapı yatırımı değil, aynı zamanda önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirtti. Doğal dokuya sadık kalınarak gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri, balıklandırma faaliyetleri ve planlanan kayık aktiviteleriyle alanın cazibesi artırılıyor. Akören Göleti, modern rekreasyon alanları ve yeşil dokusuyla hem yerel halk hem de doğa turizmi meraklıları için bölgedeki en önemli uğrak noktalarından biri haline geliyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
