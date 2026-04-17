Bunca Sene Yanlış Biliyormuşuz: Günde 2 Litre Su İçme Kuralı Çürütüldü

Bunca Sene Yanlış Biliyormuşuz: Günde 2 Litre Su İçme Kuralı Çürütüldü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.04.2026 - 16:16

Yıllardır sağlık tavsiyelerinin merkezinde yer alan 'günde sekiz bardak su' kuralının bilimsel bir temele dayanmadığı, Science dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırmayla tescillendi. Wisconsin-Madison Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, 26 farklı ülkeden ve her yaş grubundan 5.600’ü aşkın katılımcı üzerinde yapılan gözlemler, su ihtiyacının standart bir rakamdan ziyade kişisel değişkenlere bağlı olduğunu kanıtladı. Araştırma ekibi, vücuttaki sıvı devir hızını en hassas şekilde ölçen 'işaretlenmiş su' tekniğini kullanarak, gelenekselleşmiş bu kuralın modern tıpta bir karşılığı bulunmadığını saptadı.

Kaynak: https://www.theguardian.com/lifeandst...
İçilmesi Gereken Su Miktarında Tek Bir Standart Oran Belirlenmesi Mümkün Görünmüyor

İçilmesi Gereken Su Miktarında Tek Bir Standart Oran Belirlenmesi Mümkün Görünmüyor

Profesör Dale Schoeller liderliğindeki ekip, su ihtiyacının belirlenmesinde yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı ve fiziksel aktivite seviyesinin belirleyici rol oynadığını vurguladı. Genç ve hareketli erkeklerin en yüksek sıvı ihtiyacına sahip grup olduğu belirlenirken, genel tüketim miktarının iklimsel koşullara göre 1 ile 6 litre arasında geniş bir yelpazeye yayıldığı gözlemlendi. Bilim insanları, popüler tavsiyelerin aksine vücudun toplam su döngüsünü sadece içilen suyun değil, tüketilen gıdaların da büyük ölçüde desteklediğini açıkladı.

Vücudun Doğal Sinyalleri En Güvenilir Rehber Kabul Ediliyor

Vücudun Doğal Sinyalleri En Güvenilir Rehber Kabul Ediliyor

Uzmanlar, bireylerin katı bir bardak sayma yöntemi izlemek yerine, metabolizmanın gönderdiği doğal uyarılara odaklanması gerektiğini bildirdi. Meyve ve sebzelerden alınan suyun toplam hidrasyondaki kritik rolüne dikkat çekilirken, sağlıklı bir denge için susuzluk hissi, enerji seviyesi ve idrar rengi gibi temel göstergelerin takip edilmesi önerildi. Yapılan bu geniş çaplı araştırma, sağlıklı yaşam için dayatılan statik kuralların yerine, biyolojik ihtiyaçlara göre şekillenen dinamik bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini ortaya koydu.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
