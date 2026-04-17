Türkiye'de 66 Yıl Sonra Sevindiren Bir İlk Yaşandı: Bu Yıl Kış Yağışlarında Rekor Kırıldı

İç Anadolu Bölgesi’nde Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde son 66 yılın; Niğde ve Nevşehir’de ise son 63 yılın en yüksek yağış verilerine ulaşıldı. Karadeniz’de ise Düzce, Bartın, Zonguldak, Giresun ve Trabzon illeri son 66 yılın rekorunu tazeledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100’ü aşan artışlar kaydedildi. Hakkari metrekareye düşen 440,7 kilogramlık yağışla Doğu Anadolu’nun, Şırnak ise 497,5 kilogramla Güneydoğu Anadolu’nun en çok yağış alan merkezleri oldu. Bu veriler, 2026 kış mevsimini Türkiye’nin iklim tarihinde dönüm noktalarından biri haline getirdi.