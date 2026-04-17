article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye'de 66 Yıl Sonra Sevindiren Bir İlk Yaşandı: Bu Yıl Kış Yağışlarında Rekor Kırıldı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.04.2026 - 12:53

Türkiye 2026 yılı kış mevsiminde meteorolojik açıdan tarihi bir dönemden geçiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025 Aralık, 2026 Ocak ve Şubat aylarını kapsayan dönemde yağış miktarı son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülke genelinde metrekareye düşen ortalama yağış miktarı 300,8 kilogram olarak kaydedilirken, bu değer 205,3 kilogram olan mevsim normallerini yüzde 47 oranında geride bıraktı. Geçen yılın aynı döneminde 139,8 kilogram olarak ölçülen yağış miktarı ile kıyaslandığında ise artış oranının yüzde 100’ü geçtiği görülüyor.

Detaylar 👇

Kaynak: AA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Bölgesel bazda en dikkat çekici artış Doğu Anadolu sınırları içerisinde yaşandı

Tüm bölgelerin mevsim normallerinin üzerinde yağış aldığı bu dönemde, Doğu Anadolu Bölgesi yüzde 63’lük artışla ilk sırada yer aldı. Karadeniz Bölgesi son 66 yılın, Doğu Anadolu ise son 38 yılın en yoğun kış yağışlarını alarak önemli bir istatistiğe imza attı. Özellikle Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yağışların normallerine göre yüzde 60'tan fazla arttığı gözlemlendi. Bu genel yükseliş trendine rağmen, Tekirdağ ili ülke genelinde yağışların azaldığı tek merkez olarak kayıtlara geçti.

Akdeniz ve Ege bölgelerinde su seviyeleri tarihi rekorlara yaklaştı

İl bazında yapılan değerlendirmelerde en fazla yağışı metrekareye 660,9 kilogramla Antalya alırken, en düşük yağış 116,5 kilogramla Iğdır’da ölçüldü. Ağrı, mevsim normallerine göre sergilediği yüzde 100’den fazla artışla dikkatleri üzerine çekti. Marmara Bölgesi’nde en yüksek yağış miktarı 365,4 kilogramla Balıkesir’de gerçekleşirken, Ege Bölgesi’nde Muğla 573,7 kilogramla liderliğini korudu. Akdeniz Bölgesi genelinde ise yağışların geçen yıla oranla iki katından fazla artması, bölgedeki su rezervleri açısından stratejik bir önem teşkil etti.

Anadolu’nun iç ve doğu kesimleri on yıllardır görülmeyen bereketli bir sezonu geride bıraktı

İç Anadolu Bölgesi’nde Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde son 66 yılın; Niğde ve Nevşehir’de ise son 63 yılın en yüksek yağış verilerine ulaşıldı. Karadeniz’de ise Düzce, Bartın, Zonguldak, Giresun ve Trabzon illeri son 66 yılın rekorunu tazeledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100’ü aşan artışlar kaydedildi. Hakkari metrekareye düşen 440,7 kilogramlık yağışla Doğu Anadolu’nun, Şırnak ise 497,5 kilogramla Güneydoğu Anadolu’nun en çok yağış alan merkezleri oldu. Bu veriler, 2026 kış mevsimini Türkiye’nin iklim tarihinde dönüm noktalarından biri haline getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın