article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş'tan Tarihi Başarı: Dünyanın En Genç 2700 ELO’lu Satranç Oyuncusu Oldu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.04.2026 - 11:01

Türk sporunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak gösterilen 14 yaşındaki Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya satranç tarihini kökünden değiştirecek bir başarıya imza attı. Genç sporcu, uluslararası satranç camiasında 'süper elit' seviye olarak kabul edilen 2700 ELO puanı barajını aşmayı başararak, bu seviyeye ulaşan tarihteki en genç oyuncu sıfatını kazandı. Monako Satranç Federasyonu bünyesinde düzenlenen ve tecrübeli isimler ile yükselen yıldızları buluşturan 'Clash of Generations III' turnuvası bu tarihi ana tanıklık etti.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eski dünya şampiyonuna karşı alınan galibiyet tarihi rekoru beraberinde getirdi

Turnuva kapsamında eski dünya şampiyonu ve satranç dünyasının ekol isimlerinden Veselin Topalov ile karşı karşıya gelen Erdoğmuş, rakibi üzerinde mutlak bir hakimiyet kurdu. Topalov’a karşı çıktığı müsabakalarda 4-1 gibi net bir skor elde eden genç büyükusta, bu performansıyla reyting hanesine kritik puanlar ekledi. Bu sonuçla birlikte 2700 barajını resmen geride bırakan Erdoğmuş, aynı zamanda Türkiye satranç tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek reytingli oyuncusu ünvanını ele geçirdi.

Dünya satranç elitlerinin yıllardır elinde tuttuğu rekorlar birer birer geride kaldı

Yağız Kaan Erdoğmuş, bu başarısıyla daha önce Çinli Büyükusta Wei Yi tarafından 15 yaşında kırılan rekoru tam bir yıl erkene çekerek çıtayı ulaşılamaz bir noktaya taşıdı. Günümüz satrancının zirvesinde yer alan Magnus Carlsen, Alireza Firouzja ve mevcut dünya şampiyonu Dommaraju Gukesh gibi isimlerin dahi 2700 barajını ancak 16 yaşında aşabildiği göz önüne alındığında, Türk gencinin gösterdiği gelişim ivmesi uluslararası otoritelerce hayranlıkla karşılandı. Fizikçi Arpad Elo tarafından geliştirilen ve FIDE standartlarında kabul gören puanlama sisteminde ulaşılan bu nokta, Yağız Kaan’ın artık küresel düzeyde en üst kademede yer aldığını tescilledi.

Resmi makamlar Türk satrancının ulaştığı bu yeni zirveyi kutladı

Elde edilen bu tarihi zaferin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, genç sporcu için bir tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak mesajında, Yağız Kaan’ın elde ettiği başarının tüm ülkeyi gururlandırdığını ifade ederken, bu seviyenin Türk satranç tarihinde bir milat teşkil ettiğini belirtti. Monako’daki turnuvada sergilenen yüksek form grafiği, Türkiye’nin uluslararası satranç arenasındaki konumunu güçlendirirken, genç sporcunun gelecekteki dünya şampiyonluğu hedefleri için de en somut kanıtı oluşturdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
32
13
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın