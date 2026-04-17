Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş'tan Tarihi Başarı: Dünyanın En Genç 2700 ELO’lu Satranç Oyuncusu Oldu

Yağız Kaan Erdoğmuş, bu başarısıyla daha önce Çinli Büyükusta Wei Yi tarafından 15 yaşında kırılan rekoru tam bir yıl erkene çekerek çıtayı ulaşılamaz bir noktaya taşıdı. Günümüz satrancının zirvesinde yer alan Magnus Carlsen, Alireza Firouzja ve mevcut dünya şampiyonu Dommaraju Gukesh gibi isimlerin dahi 2700 barajını ancak 16 yaşında aşabildiği göz önüne alındığında, Türk gencinin gösterdiği gelişim ivmesi uluslararası otoritelerce hayranlıkla karşılandı. Fizikçi Arpad Elo tarafından geliştirilen ve FIDE standartlarında kabul gören puanlama sisteminde ulaşılan bu nokta, Yağız Kaan’ın artık küresel düzeyde en üst kademede yer aldığını tescilledi.