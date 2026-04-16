Türkiye'nin En Uzun Nehrinden Sevindiren Haber: 10 Yıl Sonra Tarihi Su Seviyesine Ulaşıldı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 17:24

Türkiye’nin en uzun akarsuyu olma özelliği taşıyan Kızılırmak, bahar mevsimiyle birlikte son on yılın mart ayı verilerine göre en yüksek debi seviyesine ulaştı. Sivas sınırları içerisinden geçen nehrin su miktarındaki bu belirgin artış, bölgedeki tarımsal sürdürülebilirlik ve baraj doluluk oranları açısından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Ölçüm noktalarındaki veriler su miktarındaki devasa artışı kanıtladı

Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü yetkililerince paylaşılan veriler, nehrin debisindeki yükselişi somut rakamlarla ortaya koydu. Sivas girişinde bulunan Dikmencik mevkisinde, bir önceki yılın mart ayında saniyede 20,6 metreküp olarak kayıtlara geçen ortalama debi, bu yılın aynı döneminde saniyede 81 metreküpe yükseldi. Benzer şekilde, nehrin şehirden çıkış noktası olan Söğütlühan bölgesinde geçen yıl saniyede 28 metreküp olarak ölçülen su akışı, bu sene saniyede 109 metrekübe kadar çıktı. Bu rakamlar, nehir yatağındaki su yoğunluğunun son on yıllık periyodun en yüksek seviyesini gördüğünü belgeledi.

Meteorolojik veriler yağış miktarının on yıllık ortalamaları aştığını gösterdi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kartal, nehirdeki bu değişimin doğrudan mevsimsel yağışlarla ilişkili olduğunu ifade etti. Kartal, son dönemde kaydedilen yağış miktarının geçmiş on yılın toplam değerlerini dahi geride bıraktığını belirtti. Dağların yüksek kesimlerinde henüz erimeyen kar kütlelerinin ve devam eden bahar yağmurlarının etkisiyle, nehirdeki debinin önümüzdeki haftalarda daha da yukarı tırmanacağı öngörüldü.

Su seviyesindeki yükselme ülke ekonomisi ve tarımsal üretim için umut vaat etti

Kızılırmak üzerindeki su bolluğu, özellikle sulu tarım faaliyetleri ve enerji üretimi noktasında stratejik bir avantaj sağladı. Nehir üzerinde konumlanan Sarıoğlan, Yamula, Kesikköprü, Hirfanlı, Kapulukaya, Altınkaya, Derbent ve Obruk barajlarının doluluk oranlarına doğrudan katkı sunan bu durum, kuraklık riskini önemli ölçüde azalttı. 1355 kilometrelik yatağı boyunca Anadolu topraklarına hayat veren nehrin ulaştığı bu seviye, tarımsal verimliliğin artması ve yeraltı su kaynaklarının beslenmesi adına kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

İlginizi çekebilir;

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
