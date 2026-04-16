Türkiye'nin En Uzun Nehrinden Sevindiren Haber: 10 Yıl Sonra Tarihi Su Seviyesine Ulaşıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü yetkililerince paylaşılan veriler, nehrin debisindeki yükselişi somut rakamlarla ortaya koydu. Sivas girişinde bulunan Dikmencik mevkisinde, bir önceki yılın mart ayında saniyede 20,6 metreküp olarak kayıtlara geçen ortalama debi, bu yılın aynı döneminde saniyede 81 metreküpe yükseldi. Benzer şekilde, nehrin şehirden çıkış noktası olan Söğütlühan bölgesinde geçen yıl saniyede 28 metreküp olarak ölçülen su akışı, bu sene saniyede 109 metrekübe kadar çıktı. Bu rakamlar, nehir yatağındaki su yoğunluğunun son on yıllık periyodun en yüksek seviyesini gördüğünü belgeledi.