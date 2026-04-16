İsrail'de Dev Arı Sürüsü Hayatı Durdurdu: Askeri Uçak Kalkış Yapamadı, Sokaklar Boşaltıldı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 15:35

İsrail'in güney kesiminde yer alan Netivot kenti, alışveriş merkezlerinden askeri stratejik noktalara kadar yayılan devasa arı sürüleriyle adeta abluka altına alındı. 'Apokaliptik' bir manzara olarak nitelendirilen bu doğa olayı, bölge halkının günlük yaşamını tamamen felç ederken, sosyal mecralarda teolojik tartışmaları beraberinde getirdi.

Kent merkezi yoğun arı istilası nedeniyle tahliye edildi

Çarşamba günü Netivot’un ticari kalbinde başlayan ve hızla çevreye yayılan olayda, on binlerce arı gökyüzünü kaplayan karanlık bir bulut halinde şehre indi. Alışveriş bölgelerinden yerleşim alanlarına kadar her noktaya nüfuz eden sürüler sebebiyle yerel makamlar acil durum uyarısı yayınladı. Vatandaşlara pencerelerini ve kapılarını sıkıca kapatmaları, zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde talimat verildi. Görgü tanıklarının kontrol edilemez bir istila olarak tanımladığı bu durum, havacılık faaliyetlerini de sekteye uğrattı. Bir askeri uçağın motoruna giren arı kümesi, teknik riskler nedeniyle kalkışın iptal edilmesine yol açtı.

Sosyal medya kullanıcıları yaşananları dini kehanetlerle ilişkilendirdi

Olayın dehşet verici görüntüleri dijital platformlarda yayılırken, birçok kişi bu doğa olayını antik kehanetlerle bağdaştırmaya başladı. Kullanıcılar, yaşananları Eski Ahit’teki 'Mısır Belaları' ile kıyaslayarak durumun manevi bir uyarı olup olmadığını sorguladı. Özellikle Yeşaya 7:18 ayetine atıfta bulunan paylaşımlar, kutsal metinlerde geçen arılarla ilgili bölümleri gündeme taşıdı. Bazı bölge sakinleri ise bölgedeki genel gerginliğe vurgu yaparak, üst üste gelen bu tür sıra dışı olayların psikolojik baskısını dile getirdi.

Uzmanlar olayın mevsimsel döngünün bir parçası olduğunu vurguladı

Her ne kadar toplumsal hafızada korku uyandırsa da biyologlar duruma bir açıklama getirdi. Arıların bu dönemde yeni yuva bulmak amacıyla büyük gruplar halinde hareket etmesi, doğal bir biyolojik süreç olarak tanımlandı. Bahar rüzgarlarının ısınması ve bitki örtüsünün hızla çiçeklenmesi, arı kolonilerinin kontrolsüzce büyümesini tetikledi. İsrail tarihindeki en yoğun sürülerden biri olarak kayda geçse de yetkililer, bunun iklimsel koşulların bir sonucu olduğunu ve halkın sakin kalması gerektiğini belirtti.

İlginizi çekebilir;

Ömer Faruk Kino
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
