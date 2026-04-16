Türkiye’de Arkeologları Bile Şaşırtan Keşif: Barajın Suları Çekildi, 11 Bin Yıllık Sır Ortaya Çıktı

Türkiye genelinde 2025 yılı itibarıyla kaydedilen düşük yağış miktarları, arkeolojik keşifler için bir fırsat penceresi açsa da tarımsal faaliyetler ve içme suyu kaynakları üzerinde ciddi bir tehdit oluşturuyor. Arkeologlar, suların tekrar yükselme ihtimaline karşı zamana karşı bir yarış yürüterek buluntuları Perre Antik Kenti gibi güvenli alanlara taşıyor. Bu süreç, iklim değişikliğinin sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda geçmişin korunması noktasında hızlı ve şeffaf bir dökümantasyon zorunluluğu olduğunu açıkça gösteriyor. Tarihi mirasın korunması ile su güvenliğinin sağlanması, bugünün ve geleceğin en kritik yönetim başlıkları arasında yer alıyor.