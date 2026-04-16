Haberler
Yaşam
Türkiye’de Arkeologları Bile Şaşırtan Keşif: Barajın Suları Çekildi, 11 Bin Yıllık Sır Ortaya Çıktı

Türkiye'de Arkeologları Bile Şaşırtan Keşif: Barajın Suları Çekildi, 11 Bin Yıllık Sır Ortaya Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 12:33

Türkiye’de son dönemde baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilemesi, binlerce yıldır su altında saklı kalan kültürel mirasın gün yüzüne çıkmasına zemin hazırlıyor. Arkeoloji dünyasında 'doğal bir tesadüf' olarak nitelendirilen bu süreçte, hem Roma İmparatorluğu’nun stratejik merkezleri hem de Neolitik dönemin gizemli yapıları eş zamanlı olarak inceleniyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.futura-sciences.com/en/an...
Suların çekilmesiyle Juliopolis antik kentinin jeopolitik önemi yeniden tanımlanıyor

Ankara’daki Sarıyar Barajı sahasında yer alan Juliopolis, 1950’li yıllardan bu yana sular altında kalmasına rağmen, son yıllarda yürütülen kapsamlı kazılarla gerçek kimliğini ortaya koyuyor. Karabük Üniversitesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanlarının gerçekleştirdiği çalışmalar, kentin sadece bir yerleşim yeri değil, ticaret ve dinin kesiştiği bir merkez olduğunu kanıtlıyor. İznik ile Ankara’yı birbirine bağlayan tarihi 'Hac Yolu' üzerindeki konumu, kenti Roma ve Bizans dönemlerinde vazgeçilmez bir lojistik üs haline getiriyor. Kazılarda ulaşılan Afrika kökenli seramikler, yerleşimin Akdeniz’deki küresel ticaret ağlarına doğrudan entegre olduğunu belgeleyen en somut veriler arasında yer alıyor.

Bin yıllık kiler kalıntıları bölgedeki tarımsal üretim kapasitesini gözler önüne seriyor

2022 yılındaki kazı çalışmalarında tespit edilen taş kiler ve mutfak kompleksi, kentin ekonomik bağımsızlığına dair çarpıcı ipuçları sunuyor. Toprağa gömülü halde bulunan ve 'pithos' olarak adlandırılan devasa saklama kapları, zeytinyağı, şarap ve tahıl gibi temel gıda maddelerinin depolanmasında kullanılıyor. Özellikle bir küp üzerinde yer alan haç sembolü, üretim süreçleri ile dini kurumlar arasındaki organik bağı simgeliyor. Bu bulgular, kentin Bizans döneminde hem bir piskoposluk merkezi hem de kendi kendine yetebilen bir tarım ekonomisi olduğunu teyit ediyor.

Atatürk Barajı’ndaki düşük su seviyeleri Neolitik döneme ait yeni izler barındırıyor

Adıyaman bölgesinde yer alan Atatürk Barajı’ndaki su kaybı, insanlık tarihinin en erken evrelerine dair sarsıcı keşifleri beraberinde getiriyor. Bölgede tespit edilen T-biçimli dikmetaşların, Göbeklitepe ve Karahantepe ile benzerlik taşıyan 'Taş Tepeler' kültürünün bir parçası olduğu değerlendiriliyor. Yaklaşık 11.000 yıl öncesine tarihlenen bu yapılar, yerleşik hayata geçiş evresindeki inanç sistemleri ve mimari gelişim hakkında arkeologlara paha biçilemez veriler sunuyor.

İklim krizi ile kültürel miras arasındaki denge stratejik bir planlama gerektiriyor

Türkiye genelinde 2025 yılı itibarıyla kaydedilen düşük yağış miktarları, arkeolojik keşifler için bir fırsat penceresi açsa da tarımsal faaliyetler ve içme suyu kaynakları üzerinde ciddi bir tehdit oluşturuyor. Arkeologlar, suların tekrar yükselme ihtimaline karşı zamana karşı bir yarış yürüterek buluntuları Perre Antik Kenti gibi güvenli alanlara taşıyor. Bu süreç, iklim değişikliğinin sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda geçmişin korunması noktasında hızlı ve şeffaf bir dökümantasyon zorunluluğu olduğunu açıkça gösteriyor. Tarihi mirasın korunması ile su güvenliğinin sağlanması, bugünün ve geleceğin en kritik yönetim başlıkları arasında yer alıyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
