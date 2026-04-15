Tüm Dünya Petrol İçin Savaşırken Çin Ucuz ve Temiz Yakıt Sorununu Çözecek

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.04.2026 - 17:40

Çin’in havacılık endüstrisinde gerçekleştirdiği stratejik hamle, küresel enerji krizinin ortasında alternatif yakıt teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Zhuzhou’daki test merkezinde havalanan 7,5 ton ağırlığındaki insansız kargo uçağı, 16 dakikalık uçuşu boyunca dünyanın ilk megavat sınıfı hidrojen türbinli motorunu başarıyla test ederek havacılık tarihine geçiyor.

Kaynak

Kaynak: https://dailygalaxy.com/2026/04/china...
Çin’in geliştirdiği teknoloji doğrudan yanma prensibiyle fark yaratıyor

Avrupa menşeli Airbus’ın ZEROe projesinde tercih ettiği hidrojen yakıt hücresi yönteminin aksine, Aero Engine Corporation of China (AECC) tarafından tasarlanan AEP100 motoru, sıvı hidrojeni doğrudan türbin döngüsü içinde yakıyor. Mevcut jet motorlarının çalışma disiplinine yakın olan bu mimari, özellikle büyük gövdeli uçakların ihtiyaç duyduğu yüksek güç yoğunluğunu sağlama noktasında kritik avantajlar sunuyor. Kriyojenik sıcaklıklarda muhafaza edilen sıvı hidrojenin kontrolü zor olsa da Çinli mühendisler bu testle birlikte yakıt sistemlerinin entegrasyonu ve termal yönetim konularında tam bir teknolojik zincir oluşturduklarını savunuyor.

Enerji arz güvenliği ve çevresel hedefler bu projenin temel motivasyonunu oluşturuyor

Nisan ayında gerçekleştirilen bu test uçuşu, küresel petrol piyasalarındaki istikrarsızlığın ve stratejik geçiş güzergahlarındaki risklerin arttığı bir konjonktürde önem kazanıyor. Pekin yönetimi, hidrojen teknolojisini sadece emisyon azaltma aracı olarak değil, aynı zamanda ithal fosil yakıtlara olan bağımlılığı asgariye indirecek bir ulusal güvenlik unsuru olarak konumlandırıyor. Çin Mühendislik Akademisi tarafından yayımlanan resmi yol haritası; 2028 yılına kadar teknik doğrulamaların tamamlanmasını, 2035’te bölgesel uçaklarda kullanımın başlamasını ve 2050 yılında ana hat ticari uçuşlarda tam entegrasyonu hedefliyor.

Hidrojen motorlarının ilk kullanım alanı lojistik operasyonlar ve düşük irtifa ekonomisi olarak belirleniyor

Yetkililer, hidrojenle çalışan yolcu uçaklarının kısa vadede hizmete girmesinin önündeki sertifikasyon ve altyapı engellerine dikkat çekiyor. Bu nedenle teknolojinin ilk uygulama sahası olarak insansız hava kargoları, ada lojistiği ve belirli rotalar arasındaki yük taşımacılığı işaret ediliyor. Havalimanlarında hidrojen dolum tesislerinin bulunmayışı ve işletme maliyetlerinin belirsizliği gibi temel sorunların, bu sınırlı operasyonel alanlarda çözüme kavuşturulması planlanıyor.

Küresel rekabet iki farklı teknik yaklaşım üzerinden şekillenmeye devam ediyor

Havacılığın geleceğinde Airbus yakıt hücresi ve elektrikli motor kombinasyonuna odaklanırken, Çin’in doğrudan yanma teknolojisindeki ısrarı pazarın ikiye bölünmesine yol açıyor. Bununla birlikte, yeşil hidrojen üretim maliyetlerinin düşmesiyle her iki sistemin de ileride birbirini tamamlayabileceği öngörülüyor. Çin’in ulaştığı megavat kapasiteli motor düzeyi, hidrojenin jet yakıtına karşı sadece teorik bir rakip değil, operasyonel bir alternatif olma yolunda dev bir adım teşkil ediyor.

Ömer Faruk Kino
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
