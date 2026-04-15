Tüm Dünya Petrol İçin Savaşırken Çin Ucuz ve Temiz Yakıt Sorununu Çözecek

Nisan ayında gerçekleştirilen bu test uçuşu, küresel petrol piyasalarındaki istikrarsızlığın ve stratejik geçiş güzergahlarındaki risklerin arttığı bir konjonktürde önem kazanıyor. Pekin yönetimi, hidrojen teknolojisini sadece emisyon azaltma aracı olarak değil, aynı zamanda ithal fosil yakıtlara olan bağımlılığı asgariye indirecek bir ulusal güvenlik unsuru olarak konumlandırıyor. Çin Mühendislik Akademisi tarafından yayımlanan resmi yol haritası; 2028 yılına kadar teknik doğrulamaların tamamlanmasını, 2035’te bölgesel uçaklarda kullanımın başlamasını ve 2050 yılında ana hat ticari uçuşlarda tam entegrasyonu hedefliyor.