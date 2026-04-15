Baş Ağrısı Yüzünden Hastaneye Gitmişti: 14 Yaşındaki Çağla Yaşama Tutunamadı

Baş Ağrısı Yüzünden Hastaneye Gitmişti: 14 Yaşındaki Çağla Yaşama Tutunamadı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.04.2026 - 15:32

Zonguldak'ta baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 14 yaşındaki Çağla Savaş, yaklaşık on gün süren yaşam mücadelesini kaybederek tüm şehri yasa boğdu. Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu sekizinci sınıf öğrencisi olan Savaş’ın vefatı, sağlık sisteminde teşhis ve tedavi süreçlerine dair ciddi tartışmaları beraberinde getirdi.

Hastaneye yapılan ilk başvurularda uygulanan tedavi yöntemleri sonuç vermedi

Hastaneye yapılan ilk başvurularda uygulanan tedavi yöntemleri sonuç vermedi

Genç kızın sağlık süreci, 4 Nisan tarihinde ateş ve şiddetli baş ağrısı şikayetleriyle Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine başvurmasıyla başladı. Burada yapılan ilk tetkiklerde kan tahlili sonuçlarına göre antibiyotik ve serum tedavisi uygulanan Çağla Savaş, tedavinin ardından evine gönderildi. Ertesi gün sağlık durumunun daha da kötüye gitmesi üzerine ailesi tarafından tekrar aynı merkeze getirilen Savaş, benzer tıbbi müdahalelerin tekrarlanmasıyla yeniden taburcu edildi. 6 Nisan'da bir uzman hekime muayene olan ve yine antibiyotik reçetesiyle evine yollanan genç kızın durumunda herhangi bir iyileşme gözlenmedi.

Hastalığın belirtileri dördüncü günün sonunda hayati risk taşıyan bir boyuta ulaştı

Hastalığın belirtileri dördüncü günün sonunda hayati risk taşıyan bir boyuta ulaştı

Sürecin başından itibaren devam eden baş ağrılarına 'ense sertliği' ve başın geriye doğru kasılması gibi kritik belirtiler eklendi. 8 Nisan tarihinde bilinci kapanan ve genel durumu ağırlaşan Çağla Savaş, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan kapsamlı incelemeler neticesinde 'menenjit' ön tanısıyla yatışı gerçekleştirilen Savaş, beyindeki basıncı düşürmek amacıyla acil ameliyata alındı. Operasyon sonrası yoğun bakım servisinde entübe edilerek müşahede altında tutulan 14 yaşındaki öğrenci, bir haftalık kritik süreci aşamayarak hayata gözlerini yumdu.

Aile fertleri teşhis aşamasında zaman kaybedildiğini iddia ederek tepki gösterdi

Aile fertleri teşhis aşamasında zaman kaybedildiğini iddia ederek tepki gösterdi

Kızlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan baba Emrah Savaş, hastanedeki ilk muayenelerde enfeksiyon oranının çok yüksek çıkmasına rağmen taburcu edildiklerini öne sürdü. Kızının hastaneden çıkarken ayakta durmakta dahi zorlandığını ifade eden acılı baba, menenjitin en belirgin işareti olan fiziksel değişimlerin yetkililerce fark edilmediğini savundu. Teşhisin konulmasında dört günlük bir gecikme yaşandığını iddia eden aile, ihmal iddialarını gündeme taşıdı. Çağla Savaş’ın cenazesinin, düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
