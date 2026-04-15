Baş Ağrısı Yüzünden Hastaneye Gitmişti: 14 Yaşındaki Çağla Yaşama Tutunamadı

Genç kızın sağlık süreci, 4 Nisan tarihinde ateş ve şiddetli baş ağrısı şikayetleriyle Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine başvurmasıyla başladı. Burada yapılan ilk tetkiklerde kan tahlili sonuçlarına göre antibiyotik ve serum tedavisi uygulanan Çağla Savaş, tedavinin ardından evine gönderildi. Ertesi gün sağlık durumunun daha da kötüye gitmesi üzerine ailesi tarafından tekrar aynı merkeze getirilen Savaş, benzer tıbbi müdahalelerin tekrarlanmasıyla yeniden taburcu edildi. 6 Nisan'da bir uzman hekime muayene olan ve yine antibiyotik reçetesiyle evine yollanan genç kızın durumunda herhangi bir iyileşme gözlenmedi.