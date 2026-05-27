Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Test Etti: Yumurtayı Kullanmadan Önce Yıkamaya Gerek Var mı?

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.05.2026 - 17:04

Mutfakta her gün yaptığımız sıradan işlerin arkasında bazen çok ciddi hijyen tartışmaları yatıyor. Yumurta kutusunu açtığınızda karşınıza çıkan o kirli, bazen dışkılı yüzey hemen herkeste tiksinme hissi uyandırıyor. Doğal bir refleks olarak o yumurtayı musluğun altına tutup köpürte köpürte yıkamak istiyoruz. Kimileri yumurtanın dışındaki bakterilerin gitmesi için bunun gerekli olduğunu söylüyor. Ancak bir yandan da kulaktan kulağa yayılan 'Yumurtayı yıkarsanız kabuktaki gözenekler açılır ve bakteriler içeri sızar' efsanesi de birçoğumuzun elini ayağını bağlıyor. Yıllardır ev hanımlarını, aşçıları ve bilim insanlarını ikiye bölen bu karmaşa, mutfakta gizli bir bakteriyel tehlikeyle mi yaşadığımız sorusunu akıllara getiriyor.

Sosyal medyada bilimsel ve eğlenceli deneyleriyle tanınan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, mutfakların bu kadim sorusunu laboratuvar ortamında test ettiği bir video paylaştı. Özkara, dışkılı yumurtalar ve bakteri swabları kullanarak teoriyi pratiğe döktü. Bilimin ışığında yapılan bu mini deney, mutfaktaki alışkanlıklarımızı tamamen değiştirecek nitelikte veriler sundu.

Prof. Osman isimiyle bilinen Behçet Yalın Özkara, hijyen gizemini çözmek için dışkılı yumurtalardan iki örnek seçti. Yumurtalardan birini musluk suyunda güzelce yıkadıktan sonra, diğerini ise tamamen kirli haliyle bıraktı. Her iki yumurtayı da tamamen aynı sürelerde ve aynı sıcaklıktaki sularda haşlama işlemine tabi tuttu. Deney kapsamında hem yumurtaların kabuklarından hem haşlama sularından hem de kabukları soyulmuş iç kısımlardan bakteri swabları ile örnekler toplandı.

Laboratuvardaki besiyerlerine (petri kaplarına) ekilen bu örneklerin inkübasyon süresi tamamlandığında ortaya çıkan sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı. Her iki petri kabında da kayda değer, kaygı uyandıracak hiçbir bakteri üremesi gerçekleşmedi. Suyun yüksek sıcaklıkta uzun süre kaynaması, yumurtanın yıkanıp yıkanmamasından bağımsız olarak yüzeydeki tüm patojenleri ve bakterileri tamamen yok etmeye yetti. Yani yumurtayı yıkamadan haşladığınızda bakteriler içeri sızmıyor, yüksek ısı hepsini saniyeler içinde etkisiz hale getiriyor. Yine de mutfakta çalışırken kirli kabukların ellerinize ve tezgaha bulaşma riskini (çapraz kontaminasyon) önlemek adına, Prof. Osman çok kirli yumurtaları haşlamadan hemen önce hafifçe yıkamanın pratik açıdan daha temiz bir yaklaşım olabileceğini belirtiyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
