Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Test Etti: Yumurtayı Kullanmadan Önce Yıkamaya Gerek Var mı?

Mutfakta her gün yaptığımız sıradan işlerin arkasında bazen çok ciddi hijyen tartışmaları yatıyor. Yumurta kutusunu açtığınızda karşınıza çıkan o kirli, bazen dışkılı yüzey hemen herkeste tiksinme hissi uyandırıyor. Doğal bir refleks olarak o yumurtayı musluğun altına tutup köpürte köpürte yıkamak istiyoruz. Kimileri yumurtanın dışındaki bakterilerin gitmesi için bunun gerekli olduğunu söylüyor. Ancak bir yandan da kulaktan kulağa yayılan 'Yumurtayı yıkarsanız kabuktaki gözenekler açılır ve bakteriler içeri sızar' efsanesi de birçoğumuzun elini ayağını bağlıyor. Yıllardır ev hanımlarını, aşçıları ve bilim insanlarını ikiye bölen bu karmaşa, mutfakta gizli bir bakteriyel tehlikeyle mi yaşadığımız sorusunu akıllara getiriyor.

Sosyal medyada bilimsel ve eğlenceli deneyleriyle tanınan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, mutfakların bu kadim sorusunu laboratuvar ortamında test ettiği bir video paylaştı. Özkara, dışkılı yumurtalar ve bakteri swabları kullanarak teoriyi pratiğe döktü. Bilimin ışığında yapılan bu mini deney, mutfaktaki alışkanlıklarımızı tamamen değiştirecek nitelikte veriler sundu.