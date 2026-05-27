Cildiye Poliklinikleri Bayram Sonrası Doluyor: Bir Doktor Çiğ Et Temasıyla Bulaşan Orf Virüsü'nü Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.05.2026 - 16:41

Kurban Bayramı geldi ve haliyle bir telaş ve hazırlık sürecide başladı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesimi, etlerin pay edilmesi ve mutfaklarda kavurma kokularının yükselmesi bu dönemin en klasik ritüelleri. Ancak her yıl bayram heyecanına gölge düşüren, pek çoğumuzun gözden kaçırdığı gizli bir sağlık riski de kapıda bekliyor. Özellikle kurban kesimi ve et parçalama işlemlerini bizzat üstlenen kişilerin bayram sonrasında polikliniklerin yolunu tutmasına neden olan bazı bulaşıcı durumlar mevcut.

Sosyal medyada sağlık içerikleri paylaşan Dr. Şirin Çelik, Kurban Bayramı öncesinde çiğ etle temas edecek herkesi yakından ilgilendiren çok kritik bir uyarı videosu paylaştı. Bayramın hemen ardından cildiye polikliniklerinde el üzerinde kırmızımsı, iltihaplı ve su toplamış benzeri yaralarla başvuran hasta sayısında ciddi bir artış yaşandığını belirten uzman, bu tablonun arkasındaki viral enfeksiyonu gözler önüne serdi.

Orf Hastalığı Nedir?

Çiğ kurban etine, sakatata veya kesim esnasında hayvancağızın derisine çıplak elle dokunulması, 'Orf' adı verilen ve virüslerin yol açtığı bir cilt enfeksiyonuna zemin hazırlıyor. Aslında koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlarda sıkça görülen bu virüs, doğrudan temas yoluyla insan cildine yerleşiyor. Özellikle elinizde gözle görülmeyen küçük bir çizik, açık yara ya da sıyrık varsa, virüsün o çatlaktan içeri sızması saniyeler sürüyor. Birkaç gün içinde el üzerinde beliren, sert, ortası çökük, bazen iltihaplı gibi duran yaralar kişide haklı bir panik ve endişe dalgası yaratabiliyor.

Neyse ki orf virüsü vücutta kalıcı zararlar bırakan ya da hayati tehlike oluşturan bir enfeksiyon değil; çoğunlukla herhangi bir iz bırakmadan kendi kendine, birkaç hafta içinde sönümlenip geçiyor. Ancak o yaranın el üzerinde büyüdüğü, sulandığı ve dışarıdan bakıldığında korkutucu bir enfeksiyon gibi durduğu süreç boyunca yaşattığı anksiyete, bayram tadınızı kaçırmaya fazlasıyla yetiyor. İyileşme döneminde yaraya antibiyotikli kremler sürmek ya da kabukları koparmak süreci daha da uzatabiliyor.

Bayram sonrasında ellerinizde bu tarz can sıkıcı sürprizlerle karşılaşmak ve günlerce 'Acaba ne kaptım?' korkusuyla yaşamak istemiyorsanız, kurban etiyle aranıza güvenli bir mesafe koymanız gerekiyor. Kesim, yüzme, et doğrama veya kıyma çekme aşamalarında mutlaka kalın ve koruyucu bir eldiven kullanmalısınız. Eğer ellerinizde önceden kalma bir bıçak çiziği ya da yara varsa, o bölgeyi su geçirmez bantlarla sıkıca kapatmadan ete kesinlikle el sürmemelisiniz. İşiniz bittiğinde ise ellerinizi sadece suyla durulamak yerine, bol sabunla en az yirmi saniye boyunca dezenfekte etmeyi bir alışkanlık haline getirmelisiniz. Vücudun kendi savunma mekanizmasını zayıflatmamak ve cildin üst koruyucu tabakasını korumak, bu tarz hayvandan insana geçen virüsleri alt etmenin en kesin ve zahmetsiz yoludur.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
