Cildiye Poliklinikleri Bayram Sonrası Doluyor: Bir Doktor Çiğ Et Temasıyla Bulaşan Orf Virüsü'nü Anlattı

Çiğ kurban etine, sakatata veya kesim esnasında hayvancağızın derisine çıplak elle dokunulması, 'Orf' adı verilen ve virüslerin yol açtığı bir cilt enfeksiyonuna zemin hazırlıyor. Aslında koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlarda sıkça görülen bu virüs, doğrudan temas yoluyla insan cildine yerleşiyor. Özellikle elinizde gözle görülmeyen küçük bir çizik, açık yara ya da sıyrık varsa, virüsün o çatlaktan içeri sızması saniyeler sürüyor. Birkaç gün içinde el üzerinde beliren, sert, ortası çökük, bazen iltihaplı gibi duran yaralar kişide haklı bir panik ve endişe dalgası yaratabiliyor.

Neyse ki orf virüsü vücutta kalıcı zararlar bırakan ya da hayati tehlike oluşturan bir enfeksiyon değil; çoğunlukla herhangi bir iz bırakmadan kendi kendine, birkaç hafta içinde sönümlenip geçiyor. Ancak o yaranın el üzerinde büyüdüğü, sulandığı ve dışarıdan bakıldığında korkutucu bir enfeksiyon gibi durduğu süreç boyunca yaşattığı anksiyete, bayram tadınızı kaçırmaya fazlasıyla yetiyor. İyileşme döneminde yaraya antibiyotikli kremler sürmek ya da kabukları koparmak süreci daha da uzatabiliyor.

Bayram sonrasında ellerinizde bu tarz can sıkıcı sürprizlerle karşılaşmak ve günlerce 'Acaba ne kaptım?' korkusuyla yaşamak istemiyorsanız, kurban etiyle aranıza güvenli bir mesafe koymanız gerekiyor. Kesim, yüzme, et doğrama veya kıyma çekme aşamalarında mutlaka kalın ve koruyucu bir eldiven kullanmalısınız. Eğer ellerinizde önceden kalma bir bıçak çiziği ya da yara varsa, o bölgeyi su geçirmez bantlarla sıkıca kapatmadan ete kesinlikle el sürmemelisiniz. İşiniz bittiğinde ise ellerinizi sadece suyla durulamak yerine, bol sabunla en az yirmi saniye boyunca dezenfekte etmeyi bir alışkanlık haline getirmelisiniz. Vücudun kendi savunma mekanizmasını zayıflatmamak ve cildin üst koruyucu tabakasını korumak, bu tarz hayvandan insana geçen virüsleri alt etmenin en kesin ve zahmetsiz yoludur.