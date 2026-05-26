Kaptan Olan Eşinin 100 Günlük Gemi Seyahatine Eşlik Eden Kadın Gemideki Günlük Rutinini Paylaştı

Denizler, tarih boyunca hem macera arayanların hem de ekmeğini dalgalardan çıkaranların evi oldu. Karadan millerce uzakta, uçsuz bucaksız bir maviliğin ortasında yaşamak, dışarıdan bakıldığında izole ve zorlu bir hayat gibi görünebilir. Ancak modern denizcilik, bu devasa çelik gövdelerin içinde bambaşka dünyalar barındırıyor. Bir konteyner gemisinde günlerin nasıl geçtiği, sadece vardiya saatlerinden ibaret değil; dalgaların ritmine ayak uydurulan, sadelik ve düzen üzerine kurulu özel bir yaşam tarzını simgeliyor.

Denizci olan eşiyle birlikte Transatlantik rotasında devasa bir konteyner gemisinde 100 gün sürecek uzun bir yolculuğa çıkan 'life.on.waves' isimli içerik üreticisi, gemideki 24 saatini anlattı. İkinci kaptan olan eşine bu zorlu serüvende eşlik eden genç kadının paylaştığı görüntüler, deniz hayatının bilinmeyen yönlerini gözler önüne serdi. Gemideki her saatin kendine has bir rutini olması, izleyenleri de 'Ben yapabilir miydim?' sorusu üzerine uzun uzun düşündürdü.