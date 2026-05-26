article/comments
article/share
Haberler
Video
Kaptan Olan Eşinin 100 Günlük Gemi Seyahatine Eşlik Eden Kadın Gemideki Günlük Rutinini Paylaştı

Kaptan Olan Eşinin 100 Günlük Gemi Seyahatine Eşlik Eden Kadın Gemideki Günlük Rutinini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.05.2026 - 10:57

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Denizler, tarih boyunca hem macera arayanların hem de ekmeğini dalgalardan çıkaranların evi oldu. Karadan millerce uzakta, uçsuz bucaksız bir maviliğin ortasında yaşamak, dışarıdan bakıldığında izole ve zorlu bir hayat gibi görünebilir. Ancak modern denizcilik, bu devasa çelik gövdelerin içinde bambaşka dünyalar barındırıyor. Bir konteyner gemisinde günlerin nasıl geçtiği, sadece vardiya saatlerinden ibaret değil; dalgaların ritmine ayak uydurulan, sadelik ve düzen üzerine kurulu özel bir yaşam tarzını simgeliyor.

Denizci olan eşiyle birlikte Transatlantik rotasında devasa bir konteyner gemisinde 100 gün sürecek uzun bir yolculuğa çıkan 'life.on.waves' isimli içerik üreticisi, gemideki 24 saatini anlattı. İkinci kaptan olan eşine bu zorlu serüvende eşlik eden genç kadının paylaştığı görüntüler, deniz hayatının bilinmeyen yönlerini gözler önüne serdi. Gemideki her saatin kendine has bir rutini olması, izleyenleri de 'Ben yapabilir miydim?' sorusu üzerine uzun uzun düşündürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DRoyBd...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki denizde olmanın zor ve kolay yanları neler?

Peki denizde olmanın zor ve kolay yanları neler?

Denizde Olmanın Zorlukları

  • Özlem ve Sosyal İzolasyon: Sevdiklerinizden aylarca uzak kalmak, özel ve acı günleri uzaktan izlemek denizciliğin en ağır bedelidir.

  • Doğa Koşulları ve Deniz Tutması: Fırtınalar ve dev dalgalarla mücadele etmek, sallantı yüzünden günlerce uyuyamayıp yemek yiyememek yıpratıcıdır.

  • Kısıtlı Yaşam Alanı: Aylarca aynı odada uyuyup aynı insanları görürsünüz; kaçabileceğiniz alternatif bir mekan veya sokak yoktur.

  • Monotonluk ve İş Disiplini: Hayat 7/24 kesintisiz sürer; pazar günü olmaksızın sürekli tekrarlayan rutinler zaman algısını yitirtebilir.

  • Sağlık ve Güvenlik Riskleri: Acil durumlarda hastaneye ulaşım yoktur; müdahale revir bilgisiyle veya hava şartları elverirse helikopterle tahliyeyle yapılır.

Denizde Olmanın Kolaylıkları ve Avantajları

  • Karmaşadan Uzak Sadelik: Karadaki trafik, fatura ve gürültü dertleri denizde yoktur; hayat sadece işinize ve rotanıza odaklandığınız bir zihinsel detoksa dönüşür.

  • Eşsiz Manzaralar: Işık kirliliği olmadan yıldızları izlemek, her gün denizden doğan güneşe ve gemiye eşlik eden yunuslara şahit olmak büyüleyicidir.

  • Karakter ve Disiplin Kazanımı: Kısıtlı imkanlarla sorun çözmeyi ve sabretmeyi öğretir; gemide kazanılan bu çelik gibi disiplin karada sizi öne taşır.

  • Ev ve Yaşam Masraflarının Olmaması: Kira, fatura ve mutfak alışverişi derdi biter; temel ihtiyaçlar gemi tarafından karşılandığı için tüketim stresinden uzaklaşırsınız.

  • Dünyayı Gezme ve Kültür Tanıma: Liman süreleri kısa olsa da hayatınız boyunca gidemeyeceğiniz coğrafyaları ve ülkeleri görmek en büyük ödüldür.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın