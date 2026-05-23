-25 Derecede Yaşam Mücadelesi: Finlandiya'da Yaşayan Bir Türk Apartmanın 5 Kapılı Sistemini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.05.2026 - 15:18

Kuzey Avrupa'nın en sert kışlarını yaşayan ülkelerin başında gelen Finlandiya, dondurucu soğuklara karşı geliştirdiği sıra dışı çözümlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dışarıda termometrelerin -25 dereceyi gösterdiği zorlu kış günlerinde, evlerin içindeki sıcaklığı korumak sadece iyi bir kalorifer sistemiyle mümkün olmuyor. Mimari yapıların henüz inşaat aşamasındayken soğuk hava dalgalarını kesecek şekilde tasarlanması, bu coğrafyada hayati bir önem taşıyor. Finlandiyalılar, ısınma maliyetlerini düşürmek ve yaşam alanlarında maksimum konforu sağlamak için binaları adeta birer kale gibi katman katman inşa ediyor.

Finlandiya'da yaşayan 'kesifsever_ogretmenler' isimli Türk içerik üreticisi, Finlandiya'da dondurucu kış şartlarında bir eve girebilmek için tam 5 farklı kapıdan geçmek zorunda kaldıkları anları paylaştı. Bina girişinden başlayarak dairenin içine kadar uzanan bu kapı zinciri, izleyenler arasında şaşkınlık yaratırken Kuzey ülkelerinin yalıtım mühendisliğini de gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/kesifsever_...
Evlerin adeta birer termos gibi çalıştığı Finlandiya'da kullanılan en temel ve akıllıca sistemleri şu şekilde sıralayabiliriz;

. Katmanlı Geçiş Sistemleri (Tampon Bölgeler)

  • 5 Kapılı Geçiş: Apartman girişinden daire içine kadar ardışık açılan 5 kapı bulunur; bu sayede soğuk hava kademeli olarak kırılır.

  • Dairelerde Çift Kapı: Ev girişlerinde iç içe geçmiş iki kapı yer alır. Aradaki boşluk koridorun serin havası ile evin sıcaklığını dengeler, içeri her geçişte sıcaklık 5°C-10°C artar.

2. 'Termos Prensibi' ile Sıcak Zeminler

  • Toprağa temas eden zeminlerdeki ısı kaybını önlemek için elektrik veya su borusu gerektirmeyen pasif yalıtım kullanılır.

  • Tabanlara 20 cm yüksekliğinde fırınlanmış ahşap iskeletler (laglar) döşenir ve araları çift katmanlı taş yünüyle doldurulur.

  • Beton binalarda ise temel; sıkıştırılmış kum, yansıtıcı folyo ve 12-15 cm kalınlığında sert yalıtımla zırhlanarak -30°C'de bile zemini sıcak tutar.

3. Bölgesel Isıtma ve Doğal Isı Hapsetme

  • Şehir Ölçeğinde Isıtma: Bireysel kombiler yerine, santrallerde üretilen sıcak su yer altı boru hatlarıyla tüm şehre ve binalardaki ısı eşanjörlerine dağıtılır.

  • Pasif Isı Kazanımı: Muazzam yalıtım sayesinde evdeki fırından, elektronik cihazlardan, hatta içerideki insanlardan yayılan doğal ısı bile içeride hapsedilerek ısınmaya destek olur.

4. Üçlü ve Dörtlü Cam Teknolojisi

  • Pencereler yalıtımın en zayıf halkası olduğu için üç veya dört katmanlı sızdırmaz camlar kullanılır. Cam katmanlarının arasındaki argon gibi soy gazlar ve ısıyı içeri yansıtan özel kaplamalar, dışarıdaki fırtınanın soğuğunu içeri asla sızdırmaz.

5. Kızılötesi Elektrikli Isıtma Filmleri

  • Modern Fin evlerinde havayı kurutarak ısıtmak yerine, doğrudan odadaki eşyaları ve insanları hedef alan kızılötesi ısıtma filmleri tercih edilir. Bu sistem, çok düşük enerji tüketimiyle odadaki sıcaklık konforunu en üst seviyeye çıkarır.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
