-25 Derecede Yaşam Mücadelesi: Finlandiya'da Yaşayan Bir Türk Apartmanın 5 Kapılı Sistemini Paylaştı

Kuzey Avrupa'nın en sert kışlarını yaşayan ülkelerin başında gelen Finlandiya, dondurucu soğuklara karşı geliştirdiği sıra dışı çözümlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dışarıda termometrelerin -25 dereceyi gösterdiği zorlu kış günlerinde, evlerin içindeki sıcaklığı korumak sadece iyi bir kalorifer sistemiyle mümkün olmuyor. Mimari yapıların henüz inşaat aşamasındayken soğuk hava dalgalarını kesecek şekilde tasarlanması, bu coğrafyada hayati bir önem taşıyor. Finlandiyalılar, ısınma maliyetlerini düşürmek ve yaşam alanlarında maksimum konforu sağlamak için binaları adeta birer kale gibi katman katman inşa ediyor.

Finlandiya'da yaşayan 'kesifsever_ogretmenler' isimli Türk içerik üreticisi, Finlandiya'da dondurucu kış şartlarında bir eve girebilmek için tam 5 farklı kapıdan geçmek zorunda kaldıkları anları paylaştı. Bina girişinden başlayarak dairenin içine kadar uzanan bu kapı zinciri, izleyenler arasında şaşkınlık yaratırken Kuzey ülkelerinin yalıtım mühendisliğini de gözler önüne serdi.