Bir Yatırım Danışmanı Anlattı: Mutlak Butlan Kararı Türk Lirası, Faiz Oranları ve Kredileri Nasıl Etkiler?

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.05.2026 - 12:34

Siyaset dünyasında kartları tamamen yeniden dağıtan, çok sıcak ve tarihi bir kriz yaşanıyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Kasım 2023'te yaptığı ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’nı 'mutlak butlan' (kesin hükümsüzlük) gerekçesiyle iptal etti. Peki bunun cebimize etkileri neler olacak?

'caglasekerc' isimli içerik üreticisi 'mutlak butlan' kararının ekonomiye etkilerini ve kararın akabinde yaşananları anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/caglasekerc
Mutlak Butlan Kararının Ekonomiye ve Cebimize Etkileri

Hukuken bir işlemin doğuştan itibaren geçersiz sayılması anlamına gelen mutlak butlan kararı, ekonomi cephesinde adeta bir domino etkisi yaratıyor. Kararın açıklanmasıyla birlikte yabancı yatırımcıların hukuki öngörülebilirlik konusundaki soru işaretleri derinleşti ve Borsa İstanbul’da çok kısa bir süre içinde devre kesici uygulamaya girerek işlemler geçici olarak durduruldu. Finansal piyasalarda oluşan bu ani risk algısı, yabancı fonların Türkiye'ye getirmeyi planladığı sıcak para akışını doğrudan bıçak gibi kesme riski taşıyor. Güven ortamının zedelenmesiyle birlikte Türk lirası üzerindeki baskı her geçen dakika artarken, döviz kurunu dengede tutmak çok daha maliyetli bir hale geliyor.

Peki, tüm bu zincirleme reaksiyon evdeki hesaplara ve cüzdanımıza nasıl yansıyacak?

  • Baskılanan Türk Lirası ve Kur Riski: Yabancı yatırımcının ülkeye giriş yapmaktan çekinmesi, döviz arzını kısıtlayarak Türk lirasını baskı altında bırakır. Değer kaybeden bir yerel para birimi, ithal girdi maliyetlerini uçurarak iğneden ipliğe her şeye zam olarak geri döner.

  • Merkez Bankası'nın Elinin Bağlanması ve Faizler: Para birimi üzerindeki baskı sürerken Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girmesi imkansızlaşır. Aksine, kuru tutabilmek adına yüksek faiz ortamı çok daha uzun bir süre hayatımızda kalmaya devam eder.

  • Pahalı Kredi ve Ekonomik Yavaşlama: Faizin yüksek kalması, bankaların ticari ve bireysel kredi musluklarını kısması demektir. Konut, araç veya ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaş için borçlanma maliyeti katlanırken, paraya ulaşamayan piyasada büyüme yavaşlar ve durgunluk tehlikesi baş gösterir.

  • Çift Şok Dalgası (Dışarıda Enerji, İçeride Siyaset): Küresel ölçekte Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimler nedeniyle kapıda bekleyen enerji şoku, içerideki bu siyasi ve hukuki belirsizlikle birleştiğinde ekonomi programı hayatının en zorlu sınavını vermek zorunda kalır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
