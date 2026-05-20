article/comments
article/share
Haberler
Video
Gemi Kaptanı Neslihan Müfreze Merak Edilen O Soruyu Açıkladı: Gemiciler Ne Kadar Kazanıyor?

Gemi Kaptanı Neslihan Müfreze Merak Edilen O Soruyu Açıkladı: Gemiciler Ne Kadar Kazanıyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.05.2026 - 12:36

İçerik Devam Ediyor

Denizcilik sektörü her dönem gizemini ve cazibesini koruyan, dışarıdan bakanlar için hem zorlu hem de oldukça merak uyandırıcı bir dünya olmuştur. Uçsuz bucaksız maviliklerin ortasında, haftalarca hatta aylarca karaya ayak basmadan yaşamak her yiğidin harcı değildir. Elbette bu ağır çalışma şartlarının, fırtınalarla ve yalnızlıkla mücadelenin finansal olarak da bir karşılığı olması beklenir. Sosyal medyada meslek gruplarının kazançlarına dair dönen tartışmaların ardı arkası kesilmezken, en çok efsane üretilen alanlardan biri de kesinlikle gemicilerin maaşlarıdır.

Genelde meslek sırrı olarak saklanan ya da kulaktan kulağa yayılan bu rakamlara dair en net açıklama gemi kaptanı Neslihan Müfreze'den geldi. Aktif olarak görev yapan gemi kaptanı, takipçilerinden gelen 'Çalıştığınız gemide gemici maaşları ne durumda?' sorusunu yanıtladı. Kaptanın kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video, kısa sürede denizcilik hayali kuranların ilgisini çekti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DWy4B6EDSqX/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaptanın verdiği bilgilere göre, uluslararası sularda yük taşıyan bir gemide en alt kademelerden biri olan gemicilerin kazançları hiç de azımsanacak cinsten değil.

Kaptanın verdiği bilgilere göre, uluslararası sularda yük taşıyan bir gemide en alt kademelerden biri olan gemicilerin kazançları hiç de azımsanacak cinsten değil.

Gemide görev yapan bir gemicinin günlük yevmiyesi 200 dolardan başlıyor. Bu da aylık bazda hesaplandığında net 6.000 dolar gibi oldukça ciddi bir gelire tekabül ediyor. Günümüz ekonomik şartlarında bu rakam, gemiciliği sadece bir meslek değil, aynı zamanda kısa sürede büyük bir finansal birikim yapma aracı haline getiriyor. Ancak bu parayı kazanmanın bedelinin; sevdiklerinden uzak kalmak, zorlu hava şartlarıyla boğuşmak ve 7/24 disiplin gerektiren bir hayata uyum sağlamak olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Ayrıca maaşlar da gemiden gemiye farklılık gösteriyor. Peki bu ücretlendirme neye göre belirleniyor?

  • Gemi Tipi: Tanker gibi riskli yük taşıyan gemilerin maaşları, kuru yük gemilerine kıyasla daha yüksektir.

  • Bayrak: Yabancı bayraklı gemiler yüksek dolar öderken, Türk bayraklılar düşük maaş ama tam sigorta sağlar.

  • Sefer Bölgesi: Okyanus aşırı uzun yol yapan gemilerde kazanç, yakın yol gemilerine göre fazladır.

  • Tonaj: Geminin büyüklüğü ve tonajı arttıkça mürettebata ödenen ücretler de yukarı yönlü değişir.

  • Şirket Politikası: Armatörlerin bütçesi, kontrat süreleri ve sunduğu mesai imkanları maaşları doğrudan etkiler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın