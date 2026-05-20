Meyve Sineklerinden 3 Malzemeyle Kurtulmak Mümkün

Meyve sinekleri genellikle çöplerin düzenli boşaltılmadığı, tezgahların nemli kaldığı ya da olgun meyve ve sebzelerin açıkta beklediği mutfaklarda daha hızlı çoğalıyor. Bu yüzden yalnızca tuzak hazırlamak tek başına kalıcı çözüm olmayabilir. Önce mutfak tezgahlarının temizlenmesi, çöp kutusunun yıkanması, fazla olgunlaşan meyvelerin kapalı kapta ya da buzdolabında saklanması gerekiyor.

Sosyal medyada paylaşılan yöntemde ise amaç, meyve sineklerini mutfaktaki yiyeceklerden uzaklaştırıp hazırlanan karışıma çekmek. Sirke kokusu sinekleri cezbediyor, şeker ya da bal karışımı daha çekici hale getiriyor, bulaşık deterjanı ise yüzey gerilimini bozarak sineklerin karışımda kalmasını sağlıyor. Bu nedenle yöntem, özellikle yaz aylarında mutfakta hızlı bir destek çözümü olarak tercih edilebiliyor.