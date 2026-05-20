article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Meyve Sineklerinden 3 Malzemeyle Kurtulmak Mümkün

Meyve Sineklerinden 3 Malzemeyle Kurtulmak Mümkün

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 13:01

Yaz aylarında mutfakta en sık karşılaşılan sorunlardan biri meyve sinekleri oluyor. Özellikle olgun meyveler, sebzeler, çöp kutuları ve açıkta kalan yiyecekler bu küçük sinekleri kısa sürede mutfağa çekebiliyor. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen basit bir yöntem ise üç malzemeyle hazırlanan karışımı öne çıkarıyor. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meyve sinekleri en çok olgun meyve ve açık yiyeceklere geliyor

Meyve sinekleri en çok olgun meyve ve açık yiyeceklere geliyor

Meyve sinekleri genellikle çöplerin düzenli boşaltılmadığı, tezgahların nemli kaldığı ya da olgun meyve ve sebzelerin açıkta beklediği mutfaklarda daha hızlı çoğalıyor. Bu yüzden yalnızca tuzak hazırlamak tek başına kalıcı çözüm olmayabilir. Önce mutfak tezgahlarının temizlenmesi, çöp kutusunun yıkanması, fazla olgunlaşan meyvelerin kapalı kapta ya da buzdolabında saklanması gerekiyor.

Sosyal medyada paylaşılan yöntemde ise amaç, meyve sineklerini mutfaktaki yiyeceklerden uzaklaştırıp hazırlanan karışıma çekmek. Sirke kokusu sinekleri cezbediyor, şeker ya da bal karışımı daha çekici hale getiriyor, bulaşık deterjanı ise yüzey gerilimini bozarak sineklerin karışımda kalmasını sağlıyor. Bu nedenle yöntem, özellikle yaz aylarında mutfakta hızlı bir destek çözümü olarak tercih edilebiliyor.

Meyve sineği tuzağı nasıl yapılır?

Meyve sineği tuzağı nasıl yapılır?

Meyve sineklerinden kurtulmak için kullanılan bu pratik karışım evdeki malzemelerle kısa sürede hazırlanabiliyor. Uygulama için küçük bir kase ya da bardak kullanmak yeterli oluyor.

  • Küçük bir kaseye bir miktar sirke eklenir

  • Karışıma birkaç damla bulaşık deterjanı damlatılır

  • Üzerine az miktarda şeker ya da bal eklenir

  • Karışımın üzerine biraz su ilave edilir

  • Kabın üstü streç filmle kapatılır

  • Streç filmin üzerine sineklerin girebileceği küçük delikler açılır

  • Hazırlanan tuzak, sineklerin en çok görüldüğü tezgah, meyve kasesi yakını ya da çöp kutusu çevresine bırakılır

  • Etkiyi artırmak için mutfakta açık yiyecek bırakılmaz

  • Olgun meyveler buzdolabında ya da kapalı kaplarda saklanır

  • Çöp kutusu düzenli olarak boşaltılır ve içi temizlenir

Bu yöntemde deliklerin çok büyük olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Sinekler içeri girebilmeli ancak kolayca çıkamamalı. Bazı kullanıcılar elma sirkesinin daha etkili olduğunu söylerken, bazıları şekersiz ya da streç filmsiz kullanımda da sonuç aldığını belirtiyor. Yine de kalıcı sonuç için tuzağın yanında hijyen şartlarının korunması gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın