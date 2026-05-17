Koca Şehir Her Yıl 25 Santimetre Batıyor: Uzaydan Takibe Aldılar

NASA’nın NISAR uydusundan gelen yeni veriler, Meksiko’daki zemin çökmesini çok daha net şekilde ortaya koydu. Associated Press’in aktardığına göre şehir, bazı bölgelerde yılda yaklaşık 25 santimetre batıyor ve dünyanın en hızlı çöken metropollerinden biri olarak görülüyor. NASA verileri, özellikle havalimanı ve Angel of Independence olarak bilinen anıt çevresinde ayda yaklaşık 2 santimetreye varan zemin hareketleri olduğunu gösteriyor.

Bu çökme yeni başlamadı. Meksiko, eski Texcoco Gölü’nün kurutulan yatağı üzerine kurulduğu için zemini oldukça yumuşak ve sıkışmaya açık. Şehir büyüdükçe yer altı suyuna olan ihtiyaç arttı. Akiferlerden sürekli su çekilmesi, toprağın sıkışmasına ve zeminin aşağı doğru hareket etmesine neden oldu. AP’ye göre şehir son yüzyılda bazı noktalarda 12 metreden fazla çöktü.