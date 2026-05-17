article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Koca Şehir Her Yıl 25 Santimetre Batıyor: Uzaydan Takibe Aldılar

Koca Şehir Her Yıl 25 Santimetre Batıyor: Uzaydan Takibe Aldılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.05.2026 - 10:01

Meksiko, dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri. Ancak şehrin altında uzun süredir büyüyen bir sorun var. Zemin her yıl biraz daha çöküyor. NASA’nın yeni uydu verileri, bazı bölgelerde çökmenin yılda yaklaşık 25 santimetreye ulaştığını gösterdi. Uzmanlara göre asıl neden, yer altı suyunun aşırı çekilmesi ve şehrin eski bir göl yatağı üzerine kurulmuş olması.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meksiko’nun bazı bölgeleri yılda 25 santimetreye kadar çöküyor

Meksiko’nun bazı bölgeleri yılda 25 santimetreye kadar çöküyor

NASA’nın NISAR uydusundan gelen yeni veriler, Meksiko’daki zemin çökmesini çok daha net şekilde ortaya koydu. Associated Press’in aktardığına göre şehir, bazı bölgelerde yılda yaklaşık 25 santimetre batıyor ve dünyanın en hızlı çöken metropollerinden biri olarak görülüyor. NASA verileri, özellikle havalimanı ve Angel of Independence olarak bilinen anıt çevresinde ayda yaklaşık 2 santimetreye varan zemin hareketleri olduğunu gösteriyor.

Bu çökme yeni başlamadı. Meksiko, eski Texcoco Gölü’nün kurutulan yatağı üzerine kurulduğu için zemini oldukça yumuşak ve sıkışmaya açık. Şehir büyüdükçe yer altı suyuna olan ihtiyaç arttı. Akiferlerden sürekli su çekilmesi, toprağın sıkışmasına ve zeminin aşağı doğru hareket etmesine neden oldu. AP’ye göre şehir son yüzyılda bazı noktalarda 12 metreden fazla çöktü.

Çökme yolları, binaları ve su hatlarını etkiliyor

Çökme yolları, binaları ve su hatlarını etkiliyor

Meksiko’daki en büyük sorun yalnızca zeminin batması değil, farklı bölgelerin farklı hızlarda çökmesi. Bir mahallenin bir kısmı daha hızlı çökerken yanındaki alan daha yavaş hareket edebiliyor. Bu durum binalarda eğilme, yollarda çatlama, metro ve drenaj sistemlerinde hasar gibi sorunlara yol açıyor.

Uzmanlar, içme suyu hatlarının da bu hareketten etkilendiğini söylüyor. Zemin oynadıkça borular çatlıyor, kaçaklar artıyor ve zaten su sıkıntısı yaşayan şehirde kriz daha da büyüyor. Guardian’ın haberine göre Meksiko’da su altyapısındaki kayıplar ciddi seviyede ve zemin çökmesi bu kayıpları daha karmaşık hale getiriyor.

NASA şehri artık uzaydan izliyor

NASA şehri artık uzaydan izliyor

NASA ve Hindistan Uzay Araştırma Örgütü ortaklığındaki NISAR uydusu, Dünya yüzeyindeki küçük değişimleri radar teknolojisiyle takip edebiliyor. NASA’nın açıklamasına göre NISAR, 25 Ekim 2025 ile 17 Ocak 2026 arasında Meksiko ve çevresindeki çökme hızlarını haritaladı. Böylece bilim insanları hangi bölgelerin daha hızlı hareket ettiğini çok daha ayrıntılı görebildi.

Bu takip, şehir planlaması için kritik görülüyor. Çünkü çökme durdurulamazsa yeni binalar, yollar, su sistemleri ve ulaşım hatları daha büyük risklerle karşılaşabilir. Meksiko’nun hikayesi, büyük şehirlerin yer altı kaynaklarını nasıl kullandığının uzun vadede ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Şehir yüzeyde yaşamaya devam ediyor ama altındaki zemin her yıl biraz daha aşağı iniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın