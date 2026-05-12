Haberler
Yaşam
Sivrisineklerden Kurtulmanın En Kolay Yolu: Bu Kokulardan Nefret Ediyorlar

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 17:12

Havalar ısındıkça sivrisinekler de evlerin en can sıkıcı misafirlerinden biri haline geliyor. Özellikle yaz akşamlarında açık pencere, balkon ve bahçe keyfi kısa sürede kaşıntılı ısırıklara dönüşebiliyor. Uzmanlara göre sivrisinekler insanları nefes, vücut kokusu ve ısı üzerinden buluyor. Bazı güçlü kokular ise onların yön bulmasını zorlaştırabiliyor. 

Evde hazırlanabilecek doğal karışımlar sivrisinekleri uzak tutmak için pratik bir seçenek olabilir!

Sivrisinekler bazı kokular yüzünden hedefini bulmakta zorlanıyor

Sivrisinekler özellikle insanların nefesinden çıkan karbondioksit, cilt kokusu ve vücut sıcaklığı gibi işaretleri takip ederek hedeflerine ulaşıyor. Bu yüzden yaz aylarında bir odada herkes otururken bazı kişilerin daha çok ısırılması tesadüf olmayabiliyor. Dişi sivrisinekler kan emmek için bu sinyalleri kullanıyor ve uygun hedefi bulduktan sonra ısırıyor.

Bazı doğal kokular ise sivrisineklerin bu sinyalleri takip etmesini zorlaştırabiliyor. Lavanta, citronella, limon okaliptüs yağı, çay ağacı yağı ve limon gibi keskin kokular sivrisinekler için rahatsız edici olabiliyor. Özellikle lavantada bulunan linalool ve linalyl acetate gibi bileşenlerin sivrisineklerin koku alma yetisini zorlayabileceği belirtiliyor.

Lavanta, limon ve vanilyayla doğal sivrisinek spreyi hazırlanabilir

Uzmanlara göre lavanta, limon ve vanilya kokusu sivrisineklerin insan kokusunu takip etmesini zorlaştırabiliyor. Bu karışım özellikle pencere kenarı, balkon kapısı ve sivrisineklerin eve girebileceği noktalarda kullanılabilir.

  • Boş bir sprey şişesinin yarısına kadar kaynatılıp soğutulmuş su eklenir

  • Şişeye 10 damla lavanta yağı damlatılır

  • Karışıma 3 yemek kaşığı vanilya özütü eklenir

  • Ardından 4 yemek kaşığı limon suyu ilave edilir

  • Şişe kapatılıp iyice çalkalanır

  • Hazırlanan karışım pencere kenarı, balkon kapısı ve giriş noktalarına sıkılır

  • Etkisinin devam etmesi için karışım birkaç günde bir yeniden uygulanır

  • Cilde uygulanacaksa önce küçük bir bölgede test edilir

  • Evde kedi, köpek ya da küçük çocuk varsa uçucu yağ kullanmadan önce güvenli olup olmadığı kontrol edilir

Citronella, limon okaliptüs ve durgun su kontrolüyle sivrisinekleri azaltmak mümkün:

Sivrisineklerle mücadelede yalnızca tek bir kokuya güvenmek yerine farklı yöntemleri birlikte kullanmak daha etkili olabilir. Özellikle keskin kokular ve durgun su kontrolü, ev çevresindeki sivrisinek yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olur.

  • Balkon ve bahçe alanlarında citronella kokulu mum ya da sprey kullanılabilir

  • Citronella ürünleri pencere önü, masa çevresi ve oturma alanlarına yakın yerleştirilebilir

  • Limon okaliptüs yağı kullanılacaksa doğrudan cilde sürülmez

  • Limon okaliptüs yağı mutlaka taşıyıcı yağ, cadı fındığı suyu ya da uygun bir bazla seyreltilir

  • Hazırlanan karışım önce küçük bir alanda test edilir

  • Çay ağacı yağı gibi güçlü yağlar evcil hayvanların olduğu alanlarda dikkatli kullanılmalıdır

  • Saksı altlıklarında biriken sular düzenli olarak boşaltılır

  • Balkon kovaları, açık kaplar ve bahçedeki su birikintileri kontrol edilir

  • Sivrisineklerin çoğalmaması için durgun su kaynakları birkaç günde bir temizlenir

  • Pencere ve kapı sineklikleri kontrol edilerek yırtık ya da açıklık varsa onarılır

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
