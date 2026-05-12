Sivrisineklerden Kurtulmanın En Kolay Yolu: Bu Kokulardan Nefret Ediyorlar

Sivrisinekler özellikle insanların nefesinden çıkan karbondioksit, cilt kokusu ve vücut sıcaklığı gibi işaretleri takip ederek hedeflerine ulaşıyor. Bu yüzden yaz aylarında bir odada herkes otururken bazı kişilerin daha çok ısırılması tesadüf olmayabiliyor. Dişi sivrisinekler kan emmek için bu sinyalleri kullanıyor ve uygun hedefi bulduktan sonra ısırıyor.

Bazı doğal kokular ise sivrisineklerin bu sinyalleri takip etmesini zorlaştırabiliyor. Lavanta, citronella, limon okaliptüs yağı, çay ağacı yağı ve limon gibi keskin kokular sivrisinekler için rahatsız edici olabiliyor. Özellikle lavantada bulunan linalool ve linalyl acetate gibi bileşenlerin sivrisineklerin koku alma yetisini zorlayabileceği belirtiliyor.