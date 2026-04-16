Evdeki Karıncalardan Kurtulmanın En Pratik Yolu: 1 Gecede Gidiyorlar

Evdeki Karıncalardan Kurtulmanın En Pratik Yolu: 1 Gecede Gidiyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 15:04

Havaların ısınmasıyla karıncalar yeniden ortaya çıkmaya başladı. Nisan ayı itibarıyla birçok evde küçük istilalar yaşanıyor. Özellikle öğleden sonra daha aktif hale geliyorlar. Dışarısı serinlediğinde ise yönlerini iç mekana çeviriyorlar. Uzmanlar, pahalı ürünlere gerek kalmadan uygulanabilecek pratik yöntemi paylaştı.

Karıncaların sevmediği koku ortaya çıktı, etkisi bilimsel olarak da incelendi

Karıncaların sevmediği koku ortaya çıktı, etkisi bilimsel olarak da incelendi

Uzmanlara göre paçuli yağı, karıncaları uzaklaştırma konusunda oldukça etkili. Topraksı ve yoğun kokusuyla bilinen bu yağ, yalnızca karıncaları değil; sinek, kene ve termit gibi zararlıları da uzak tutabiliyor. 2013 yılında yayımlanan bir araştırma, paçuli yağının şehir yaşamındaki bazı karınca türleri üzerinde hem itici hem de toksik etki gösterdiğini ortaya koydu.

Dikkat çeken nokta ise etkinin oldukça düşük oranlarda bile ortaya çıkması. Yüzde 0.01 gibi küçük yoğunluklar bile karıncalar üzerinde etkili olabiliyor. Üstelik kimyasal içeriklere kıyasla daha doğal alternatif sunuyor. 

Ancak evcil hayvan sahiplerinin dikkatli olması gerekiyor çünkü özellikle kedilerde olumsuz reaksiyonlara yol açabiliyor.

Karıncaları evden uzak tutmak mümkün, uygulaması da oldukça basit

Karıncaları evden uzak tutmak mümkün, uygulaması da oldukça basit

Uzmanlar, paçuli yağının doğru şekilde kullanıldığında oldukça etkili sonuç verdiğini söylüyor. Uygulama yöntemi ise oldukça pratik:

  • Pamuk parçalarının üzerine yaklaşık 5 damla paçuli yağı damlatılır

  • Hazırlanan pamuklar kapı önü, pencere kenarı ve karınca giriş noktalarına yerleştirilir

  • Etkinliğin devam etmesi için pamuklar birkaç günde yenilenir

  • Sprey tercih edilecekse su ve alkol karışımına yaklaşık 30 damla yağ eklenir

  • Karışım yüzeylere düzenli şekilde uygulanır

İlginizi çekebilir:

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
