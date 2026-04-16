Evdeki Karıncalardan Kurtulmanın En Pratik Yolu: 1 Gecede Gidiyorlar

Uzmanlara göre paçuli yağı, karıncaları uzaklaştırma konusunda oldukça etkili. Topraksı ve yoğun kokusuyla bilinen bu yağ, yalnızca karıncaları değil; sinek, kene ve termit gibi zararlıları da uzak tutabiliyor. 2013 yılında yayımlanan bir araştırma, paçuli yağının şehir yaşamındaki bazı karınca türleri üzerinde hem itici hem de toksik etki gösterdiğini ortaya koydu.

Dikkat çeken nokta ise etkinin oldukça düşük oranlarda bile ortaya çıkması. Yüzde 0.01 gibi küçük yoğunluklar bile karıncalar üzerinde etkili olabiliyor. Üstelik kimyasal içeriklere kıyasla daha doğal alternatif sunuyor.