Nasreddin Hoca’nın Maya Çaldığı Akşehir Gölü Yıllar Sonra Yeniden Doldu

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 13:05

Türkiye’nin önemli sulak alanlarından sayılan Akşehir Gölü, uzun süredir yaşadığı kuraklıkla gündeme geliyordu. Ancak son aylarda etkili olan kar ve yağışlar tabloyu değiştirdi. Göl tabanında su seviyesinde dikkat çeken artış yaşandı. Bölge halkı uzun zamandır görülmeyen görüntülerle karşılaştı. Tarım açısından kritik öneme sahip alan için umutlar yeniden yeşerdi.

Kaynak: İHA

Yağışlar arttı, göl tabanı yıllar sonra yeniden suyla buluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Konya genelinde mart ayı yağışları mevsim ortalamasının iki katına çıkarak metrekareye 56 kilograma ulaştı. Akşehir ilçesi ise şubatta 127, martta 85 kilogram yağış aldı. Yağış miktarındaki artış, gölün yeniden su tutmasını sağladı.

Afyonkarahisar’ın Gölçayır Mahallesi Muhtarı Berat Demirkapu da son durumu şu sözlerle anlattı: 'Yıllar sonra ilk kez bu kadar su oldu göl tabanında. Gölün su seviyesinin yükselmesi bölge tarımı için hayati önemde. Umarız bu birikme kalıcı olur ve gölümüz eski günlerine döner.' 

Sultandağları’ndaki kar örtüsünün erimesiyle göle su girişinin devam etmesi bekleniyor.

Kuruyan gölden mevsimsel göle... Şimdi yeniden umut var

Tarım ve Orman Bakanlığı verileri, gölün yıllar içinde yaşadığı büyük kaybı ortaya koyuyor. 1984 yılında 350 kilometrekarelik alan kaplayan Akşehir Gölü, 2004 sonrasında ölçüm yapılamayacak seviyeye geriledi. Küresel iklim değişikliği ve kontrolsüz sulama etkisiyle 2008 ve 2014 yıllarında tamamen kurudu. Son dönemde ise yalnızca kış aylarında su tutabilen mevsimsel göl statüsüne geçti.

Yetkililer ise süreci yalnızca yağışlara bırakmıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Akşehir ve Eber gölleri için kapsamlı eylem planı hazırlanıyor. Ulusal Su Kurulu kararları doğrultusunda yürütülen çalışmalarla, gölü besleyen kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması ve sürdürülebilir su yönetimi hedefleniyor. Aynı zamanda Eber Sarısı gibi endemik türlerin korunması da planın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
