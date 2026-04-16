Nasreddin Hoca’nın Maya Çaldığı Akşehir Gölü Yıllar Sonra Yeniden Doldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Konya genelinde mart ayı yağışları mevsim ortalamasının iki katına çıkarak metrekareye 56 kilograma ulaştı. Akşehir ilçesi ise şubatta 127, martta 85 kilogram yağış aldı. Yağış miktarındaki artış, gölün yeniden su tutmasını sağladı.

Afyonkarahisar’ın Gölçayır Mahallesi Muhtarı Berat Demirkapu da son durumu şu sözlerle anlattı: 'Yıllar sonra ilk kez bu kadar su oldu göl tabanında. Gölün su seviyesinin yükselmesi bölge tarımı için hayati önemde. Umarız bu birikme kalıcı olur ve gölümüz eski günlerine döner.'

Sultandağları’ndaki kar örtüsünün erimesiyle göle su girişinin devam etmesi bekleniyor.