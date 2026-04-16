Haberler
Yaşam
Önce Mayın Sandılar Ama Gölün Altından 2 Bin Yıllık Hazine Çıktı

Gökçe Cici
16.04.2026 - 10:56

İsviçre’de yapılan dalış çalışması tarihi keşfe dönüştü. Neuchâtel Gölü’nün derinliklerinde Roma dönemine ait yüzlerce eser bulundu. Seramikler, kılıçlar ve günlük kullanım eşyaları dikkat çekti. Keşfin ardından bölge uzun süre gizli tutuldu. Araştırmalar hala devam ediyor.

Dalgıçlar önce mayın sandı, karşılarına Roma hazinesi çıktı

Kasım 2024’te Neuchâtel Gölü’nde yapılan dalışta ekip, suyun altında dairesel şekillerden oluşan büyük yığınla karşılaştı. İlk anda İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlayıcı ihtimali düşünüldü. Ancak kamera ışığı açıldığında terrakotta rengi ortaya çıktı ve kırık seramik parçaları fark edildi. O an keşfin sıradan olmadığı anlaşıldı.

Arkeolog Julien Pfyffer, o anı 'Dakikalarca hareketsiz kaldık' sözleriyle anlatıyor. Gördükleri manzara, Roma döneminden kalma son derece iyi korunmuş bir gemi yüküne işaret ediyordu. Yağma riskine karşı keşif uzun süre gizli tutuldu ve ancak sonrasında kamuoyuna açıklandı.

1000’den fazla eser bulundu, Roma ordusuna giden yük olduğu düşünülüyor

2025 ve 2026 yıllarında yapılan kazı çalışmalarında gölün altından 1000’den fazla eser çıkarıldı. Seramik kaplar, tabaklar ve mutfak eşyaları oldukça iyi korunmuş durumdaydı. Hatta bazı kapların içinde yiyecek kalıntılarına bile rastlandı ve analiz süreci başlatıldı.

Elde edilen bulgular, yükün Roma kampına gönderilen mutfak malzemeleri olduğunu düşündürüyor. 17 yılına tarihlenen sandık, dönemi netleştiren önemli detaylardan biri oldu. Ayrıca gladyatör kılıçları, hançer, kemer tokası ve fibula gibi askeri ekipmanlar bulundu. Bu detaylar, yükün Roma lejyonerleri tarafından korunduğunu ve yaklaşık 6 bin askere yönelik olabileceğini gösteriyor.

Gemi hala bulunamadı, keşif devam ediyor

Tüm eserlere ulaşılmış olsa da geminin kendisi henüz tespit edilemedi. Araştırmalar sürerken çıkarılan eserler karaya taşındı ve restorasyon sürecine alındı. Uzmanlar, su altında fark edilemeyen üretim izleri, yiyecek kalıntıları ve koruma yöntemleri gibi detayları incelemeye başladı.

Kazı ekibi, keşif üzerine kitap ve belgesel hazırlığında. Ayrıca İsviçre’nin en büyük arkeoloji müzesi olan Laténium’da sergi planlanıyor. Tarih henüz netleşmedi ancak araştırmacılara göre keşfedilmeyi bekleyen eser sayısı tahmin edilenden çok daha fazla.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
