Önce Mayın Sandılar Ama Gölün Altından 2 Bin Yıllık Hazine Çıktı

2025 ve 2026 yıllarında yapılan kazı çalışmalarında gölün altından 1000’den fazla eser çıkarıldı. Seramik kaplar, tabaklar ve mutfak eşyaları oldukça iyi korunmuş durumdaydı. Hatta bazı kapların içinde yiyecek kalıntılarına bile rastlandı ve analiz süreci başlatıldı.

Elde edilen bulgular, yükün Roma kampına gönderilen mutfak malzemeleri olduğunu düşündürüyor. 17 yılına tarihlenen sandık, dönemi netleştiren önemli detaylardan biri oldu. Ayrıca gladyatör kılıçları, hançer, kemer tokası ve fibula gibi askeri ekipmanlar bulundu. Bu detaylar, yükün Roma lejyonerleri tarafından korunduğunu ve yaklaşık 6 bin askere yönelik olabileceğini gösteriyor.