article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çilekleri Uzun Süre Taze Tutmanın Hilesi Ortaya Çıktı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.04.2026 - 12:01

Bahar aylarının en sevilen meyvelerinden çilek, doğru saklanmadığında hızla yumuşuyor. Yüksek su oranı nedeniyle kısa sürede küflenebiliyor. Uygun ortam sağlanmadığında tazeliğini korumakta zorlanıyor. Çoğu kişi çileğin neden bu kadar hızlı bozulduğunu merak ediyor. Uygulanan basit yöntem sayesinde çileklerin ömrü gözle görülür şekilde uzuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çileklerin hızlı bozulmasının arkasında düşündüğünüzden daha basit nedenler var

Çilek, yapısı gereği oldukça hassas meyveler arasında yer alıyor. Yüksek su oranı, küf oluşumunu hızlandıran en önemli etkenlerden sayılıyor. Hava almayan kaplarda saklanan çileklerde nem birikiyor ve kısa sürede çürüme başlıyor. Özellikle kapalı plastik kutular, çileğin en büyük düşmanlarından biri olarak görülüyor.

Aynı zamanda farklı gıdalarla temas eden çilekler daha hızlı bozulabiliyor. Ortamda hava dolaşımı olmaması, çileğin nefes alamamasına yol açıyor. Tüm bu faktörler birleştiğinde çilekler birkaç gün içinde tüketilemez hale gelebiliyor.

Delikli saklama kapları sayesinde çilekler 10 güne kadar tazeliğini koruyabiliyor

Seramik ya da delikli meyve sepetleri, çilek saklama konusunda dikkat çeken çözümler arasında yer alıyor. Üzerinde bulunan küçük boşluklar sayesinde hava dolaşımı sağlanıyor ve nem birikmesi engelleniyor. Böylece küf oluşma riski önemli ölçüde azalıyor ve çilekler daha uzun süre diri kalabiliyor.

En iyi sonucu almak için çileklerin üzerine kağıt havlu örtmek öneriliyor. Ayrıca tüketimden hemen önce yıkamak, tazeliğin korunmasına yardımcı oluyor. Oda sıcaklığına kısa süreli geçiş de lezzeti artırıyor. Aynı yöntem ahududu ve yaban mersini gibi hassas meyvelerde de etkili sonuç veriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın