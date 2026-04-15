Çilekleri Uzun Süre Taze Tutmanın Hilesi Ortaya Çıktı

Seramik ya da delikli meyve sepetleri, çilek saklama konusunda dikkat çeken çözümler arasında yer alıyor. Üzerinde bulunan küçük boşluklar sayesinde hava dolaşımı sağlanıyor ve nem birikmesi engelleniyor. Böylece küf oluşma riski önemli ölçüde azalıyor ve çilekler daha uzun süre diri kalabiliyor.

En iyi sonucu almak için çileklerin üzerine kağıt havlu örtmek öneriliyor. Ayrıca tüketimden hemen önce yıkamak, tazeliğin korunmasına yardımcı oluyor. Oda sıcaklığına kısa süreli geçiş de lezzeti artırıyor. Aynı yöntem ahududu ve yaban mersini gibi hassas meyvelerde de etkili sonuç veriyor.