Yaşlıların Bile İngilizce Konuştuğu Diyarbakır Köyü

Diyarbakır’da bulunan Alçık köyünde 7’den 70’e herkes İngilizce konuşuyor. Yaklaşık 700 kişinin yaşadığı 130 haneli köyde İngilizce adeta ikinci anadil haline gelmiş durumda. Yaşlılar bile günlük hayatta İngilizce iletişim kurabiliyor, köyde İngilizce konuşmak sıradan bir durum olarak görülüyor.

1970’li yıllarda petrol şirketlerinin köye gelmesiyle köylüler ile yabancı mühendisler arasında güçlü ilişkiler kuruldu. Köy halkı çalışanlarla iletişim kurabilmek için İngilizce öğrenmeye başladı. Zamanla İngilizce yalnızca iş iletişimi olmaktan çıktı, günlük hayatın parçası haline geldi. Yıllar geçtikçe İngilizce köyde kalıcı hale geldi ve nesilden nesile aktarıldı.

Bugün Alçık köyünde İngilizce konuşmak şaşırtıcı görülmüyor. Yaşlısından gencine kadar herkes İngilizce iletişim kurabiliyor.