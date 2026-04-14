Yaşlıların Bile İngilizce Konuştuğu Diyarbakır Köyü

Yaşlıların Bile İngilizce Konuştuğu Diyarbakır Köyü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.04.2026 - 14:22

Türkiye’nin farklı şehirlerinde ilginç köy hikayeleri zaman zaman gündeme geliyor. Diyarbakır’daki Alçık köyü ise alışılmışın dışında yapısıyla dikkat çekiyor. Köyde yaşayanlar günlük hayatta İngilizce konuşuyor. Üstelik yalnızca gençler değil, yaşlılar da İngilizce iletişim kurabiliyor. Hikayenin başlangıcı ise yıllar öncesine dayanıyor.

Her şey 1960’lı yıllarda köye gelen petrol şirketleriyle başladı

Her şey 1960’lı yıllarda köye gelen petrol şirketleriyle başladı

Diyarbakır’da bulunan Alçık köyünde 7’den 70’e herkes İngilizce konuşuyor. Yaklaşık 700 kişinin yaşadığı 130 haneli köyde İngilizce adeta ikinci anadil haline gelmiş durumda. Yaşlılar bile günlük hayatta İngilizce iletişim kurabiliyor, köyde İngilizce konuşmak sıradan bir durum olarak görülüyor.

1970’li yıllarda petrol şirketlerinin köye gelmesiyle köylüler ile yabancı mühendisler arasında güçlü ilişkiler kuruldu. Köy halkı çalışanlarla iletişim kurabilmek için İngilizce öğrenmeye başladı. Zamanla İngilizce yalnızca iş iletişimi olmaktan çıktı, günlük hayatın parçası haline geldi. Yıllar geçtikçe İngilizce köyde kalıcı hale geldi ve nesilden nesile aktarıldı.

Bugün Alçık köyünde İngilizce konuşmak şaşırtıcı görülmüyor. Yaşlısından gencine kadar herkes İngilizce iletişim kurabiliyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
