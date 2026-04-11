7 Bin 500 Tonluk Mahalle Yürüyerek Yer Değiştirdi: Tarihi Operasyon

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.04.2026 - 14:11

Sosyal medyada dikkat çeken mühendislik operasyonu gündem oldu. Şangay'da yer alan tarihi yapı kompleksi yerinden oynatıldı. Üstelik dev vinçler ya da klasik yöntemler kullanılmadı. Görevi yüzlerce minik robot üstlendi. Ortaya çıkan görüntüler hayran bıraktı.

7.500 tonluk tarihi mahalleyi taşımak zorunda kaldılar, çözüm minik robotlar oldu

Şangay'da 1920'li yıllarda inşa edilen Huayanli kompleksi, Shikumen mimarisinin en dikkat çekici örnekleri arasında yer alıyor. Geleneksel Çin avlu düzeni ile Batı tarzı şehir evlerinin birleşiminden oluşan mimari, günümüzde oldukça nadir görülüyor. Yer altına alışveriş merkezi, otopark ve metro hatları yapılması planlanınca tarihi yapıların zarar görmeden taşınması gerekti.

Ancak dar sokaklar ve hassas yapı sistemi klasik yöntemleri imkansız hale getirdi. Vinçler, hidrolik kaldırıcılar ya da raylı sistemler risk oluşturdu. Mühendisler çözümü yüksek teknoloji robotlarda buldu. Önce alanın detaylı 3D taraması yapıldı, ardından batarya destekli kazıcı robotlar temelin etrafındaki toprağı dikkatlice kaldırdı. Çıkarılan topraklar konveyör bant sistemiyle uzaklaştırıldı ve taşıma için zemin hazırlandı.

432 minik robot, mahalleyi adım adım yürüttü

Operasyonun en dikkat çekici kısmı 'yürüyen robotlar' oldu. Avuç içine sığacak kadar küçük olan 432 robotun her biri 10 ton kaldırabilecek güce sahipti. Yapıların altına yerleştirilen robotlar senkronize şekilde hareket ederek kompleksi adeta sürünerek ilerletti. Günlük ortalama 9 metre ilerleyen yapılar, toplamda 48 metre batıya ve 46 metre kuzeye taşındı.

Yer altı çalışmalarının tamamlanmasının ardından dönüş yolculuğu başladı

19 Mayıs 2025 tarihinde başlayan süreç yaklaşık 20 gün sürdü. Robotlar tarihi yapıları milim milim eski konumuna yerleştirdi ve operasyon 7 Haziran 2025 tarihinde tamamlandı. 7.500 tonluk mahalle zarar görmeden taşınmış ve yeniden yerine yerleştirilmiş oldu. Operasyon, modern teknolojinin tarihi yapıları koruma konusunda ulaştığı noktayı gözler önüne serdi.

İlginizi çekebilir:

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
