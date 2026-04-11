7 Bin 500 Tonluk Mahalle Yürüyerek Yer Değiştirdi: Tarihi Operasyon

Şangay'da 1920'li yıllarda inşa edilen Huayanli kompleksi, Shikumen mimarisinin en dikkat çekici örnekleri arasında yer alıyor. Geleneksel Çin avlu düzeni ile Batı tarzı şehir evlerinin birleşiminden oluşan mimari, günümüzde oldukça nadir görülüyor. Yer altına alışveriş merkezi, otopark ve metro hatları yapılması planlanınca tarihi yapıların zarar görmeden taşınması gerekti.

Ancak dar sokaklar ve hassas yapı sistemi klasik yöntemleri imkansız hale getirdi. Vinçler, hidrolik kaldırıcılar ya da raylı sistemler risk oluşturdu. Mühendisler çözümü yüksek teknoloji robotlarda buldu. Önce alanın detaylı 3D taraması yapıldı, ardından batarya destekli kazıcı robotlar temelin etrafındaki toprağı dikkatlice kaldırdı. Çıkarılan topraklar konveyör bant sistemiyle uzaklaştırıldı ve taşıma için zemin hazırlandı.