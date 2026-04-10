100 Milyon İnsanı Tehdit Eden Uyuyan Dev Uyandı: 7 Bin Yıldır Sessizdi

Japonya’nın Kyushu Adası açıklarında yer alan Kikai Kalderası, yaklaşık 7.300 yıl önce Akahoya patlamasıyla tarihe geçti. Patlama sırasında yaklaşık 160 kilometreküp yoğun kaya eşdeğeri malzeme atmosfere fırladı. Karşılaştırmak gerekirse 1912’deki Novarupta patlamasının 11 katı, 1991’deki Pinatubo patlamasının ise 32 katı büyüklüğünde enerji açığa çıktı.

Patlama sonrası oluşan piroklastik akıntılar 150 kilometreye kadar ulaştı, kül bulutları Japonya’nın büyük bölümüne ve Kore Yarımadası’na kadar yayıldı. Yaklaşık 4.500 kilometrekarelik alan patlamadan etkilendi. Araştırmacılara göre tarih öncesi Japonya’da yaşayan Jōmon halkı da bu felaketten ağır şekilde etkilendi. Yazılı kayıt bulunmasa da arkeolojik veriler, bölgedeki yaşamın ciddi şekilde kesintiye uğradığını gösteriyor.