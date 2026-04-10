article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
100 Milyon İnsanı Tehdit Eden Uyuyan Dev Uyandı: 7 Bin Yıldır Sessizdi

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.04.2026 - 15:02

Japonya açıklarında yer alan Kikai Kalderası, dünyanın en güçlü volkanik patlamalarından birine sahne olmuştu. Yaklaşık 7.300 yıl önce gerçekleşen patlama, geniş coğrafyada yıkıcı etkiler bıraktı. Araştırmacılar şimdi yanardağın altında magma odasının yeniden dolduğunu açıkladı. Uzun süredir sessiz kalan volkanın yeniden aktif hale gelme ihtimali dikkat çekiyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
7.300 yıl önce gerçekleşen patlama, Holosen döneminin en büyüğü kabul ediliyor

Japonya’nın Kyushu Adası açıklarında yer alan Kikai Kalderası, yaklaşık 7.300 yıl önce Akahoya patlamasıyla tarihe geçti. Patlama sırasında yaklaşık 160 kilometreküp yoğun kaya eşdeğeri malzeme atmosfere fırladı. Karşılaştırmak gerekirse 1912’deki Novarupta patlamasının 11 katı, 1991’deki Pinatubo patlamasının ise 32 katı büyüklüğünde enerji açığa çıktı.

Patlama sonrası oluşan piroklastik akıntılar 150 kilometreye kadar ulaştı, kül bulutları Japonya’nın büyük bölümüne ve Kore Yarımadası’na kadar yayıldı. Yaklaşık 4.500 kilometrekarelik alan patlamadan etkilendi. Araştırmacılara göre tarih öncesi Japonya’da yaşayan Jōmon halkı da bu felaketten ağır şekilde etkilendi. Yazılı kayıt bulunmasa da arkeolojik veriler, bölgedeki yaşamın ciddi şekilde kesintiye uğradığını gösteriyor.

Bilim insanları magma odasının yeniden dolduğunu ortaya çıkardı

Kikai Kalderası günümüzde büyük ölçüde deniz altında yer alıyor. Araştırma ekipleri, deniz tabanına yerleştirilen sismometreler ve hava tabancalarıyla gönderilen sismik dalgalar sayesinde yer altını detaylı şekilde inceledi. Elde edilen veriler, devasa magma odasının yeniden dolmaya başladığını ortaya koydu.

Kimyasal analizler, mevcut magmanın eski patlamadan kalan materyal olmadığını gösterdi. Ayrıca yaklaşık 3.900 yıldır bölgede yeni lav kubbesi oluştuğu tespit edildi. Araştırmacılara göre magma rezervuarına yeni magma enjekte ediliyor. Kobe Üniversitesi’nden jeofizikçi Seama Nobukazu, bu sürecin dev kaldera patlamalarının nasıl oluştuğunu anlamak açısından kritik olduğunu vurguluyor.

Olası patlama, günümüzde çok daha büyük risk anlamına geliyor

Kikai Kalderası uzun süredir dev patlama üretmedi. Ancak son yıllarda küçük volkanik hareketlilik gözlemlendi. Bölgedeki nüfus yoğunluğu düşünüldüğünde orta ölçekli patlama bile ciddi sonuçlar doğurabilir. Japonya’nın güneyinde yaşayan milyonlarca insan için risk artıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın