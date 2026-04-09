article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
100 Yıldır Kayıptı: Tarihi El Yazması İnternette Satılırken Bulundu

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.04.2026 - 14:21

İspanya’da dikkat çeken kültürel miras operasyonu gerçekleşti. 17. yüzyıla ait tarihi el yazması tam 100 yıl sonra ortaya çıktı. Üstelik satış ilanında fark edildi. Polis ekipleri çevrim içi kültürel eserleri incelerken belgeye ulaştı. Değeri ve tarihi önemi nedeniyle süreç yakından takip ediliyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

100 yılı aşkın süredir kayıptı, satış ilanında ortaya çıktı

İspanya Ulusal Polisi'ne bağlı Kültürel Miras Birimi, çevrim içi satış platformlarını rutin şekilde incelerken dikkat çekici ilan fark etti. 17. yüzyıla ait kadife loncasına ait el yazması 71 bin 900 euro fiyatla satışa sunulmuştu. Yapılan inceleme sonucunda eserin Valencia’daki Silk Koleji arşivinden 1907 ile 1909 yılları arasında kaybolduğu belirlendi. Resmi kayıtlarda satış ya da devre dair hiçbir bilgi yer almıyordu.

Satıcı ise belge geçmişine dair bilgi sahibi olmadığını söyledi. İfadesine göre eser, babası tarafından 1970’li yıllarda edinilmişti. Yapılan araştırmalar sonrası eserin kayıp arşiv belgeleri arasında yer aldığı doğrulandı. Yetkililer kültürel miras değeri nedeniyle süreci hemen koruma altına aldı ve eser inceleme için resmi arşive taşındı.

1479 yılına uzanan belge, kadife ustalarına ayrıcalık tanıyordu

El yazması, 1479 yılında Katolik Ferdinand tarafından imzalanan yönetmeliklerin kopyasını içeriyor. Söz konusu düzenleme kadife üretimini zanaat olmaktan çıkarıp sanat statüsüne yükseltiyor. Böylece kadife ustalarına sosyal statü ve çeşitli ayrıcalıklar tanınıyor. Belgede ayrıca 1483 yılında kurulan San Jerónimo Kardeşliği’ne ait tüzükler de yer alıyor.

Yeşil parşömen üzerine hazırlanan eser, aynı renkte kadife ciltle kaplanmış durumda. Bronz süslemelerle detaylandırılan el yazması toplam 26 bölümden oluşuyor. Yetkililer, eser mevcut sahibinde kalacak olsa da resmi kültürel miras kayıtlarına ekleneceğini açıkladı. İnceleme sürecinin ardından belge, Valencia Krallığı Arşivi’nde koruma altında tutulacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın