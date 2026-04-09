100 Yıldır Kayıptı: Tarihi El Yazması İnternette Satılırken Bulundu

İspanya Ulusal Polisi'ne bağlı Kültürel Miras Birimi, çevrim içi satış platformlarını rutin şekilde incelerken dikkat çekici ilan fark etti. 17. yüzyıla ait kadife loncasına ait el yazması 71 bin 900 euro fiyatla satışa sunulmuştu. Yapılan inceleme sonucunda eserin Valencia’daki Silk Koleji arşivinden 1907 ile 1909 yılları arasında kaybolduğu belirlendi. Resmi kayıtlarda satış ya da devre dair hiçbir bilgi yer almıyordu.

Satıcı ise belge geçmişine dair bilgi sahibi olmadığını söyledi. İfadesine göre eser, babası tarafından 1970’li yıllarda edinilmişti. Yapılan araştırmalar sonrası eserin kayıp arşiv belgeleri arasında yer aldığı doğrulandı. Yetkililer kültürel miras değeri nedeniyle süreci hemen koruma altına aldı ve eser inceleme için resmi arşive taşındı.